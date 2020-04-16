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Diyarbekirspor Asbaşkanı Gönülalan: “Lig devam edecekmiş gibi hazırlanıyoruz”

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 16.04.2020 13:47 | Son Güncelleme

TFF 3.

TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Diyarbekirspor, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında ertelenen liglerin yeniden başlayacağını düşünerek planlarını bu yönde yapıyor.
Yeşil-kırmızılı takım, Türkiye Futbol Federasyonunun mayıs ayı ilk haftasında yapacağı değerlendirme toplantısının ardında çalışmalara başlamayı planlarken, memleketlerinde olan futbolcuların teknik heyetin verdiği programa göre bireysel olarak antrenmanlara devam edeceği bildirildi. Kulüp Asbaşkanı Aziz Gönülalan, ligin devam edeceğini düşünerek buna göre planlar yaptıklarını söyledi. 15 Marttan itibaren ertelenen maçları özlediklerini belirten Gönülalan, “Gerek insanlık alemi gerekse ülkemiz tarihin en büyük felaketlerinden birine karşı savaş veriyor. Hepimiz için zorlu bir süreç. Ama bir yandan da yaşam devam ediyor. Önümüzdeki günlerde şartların düzelmesini ve hayatın normale dönmeye başlamasını bekliyoruz. Şu an için takım halinde idman yapamazsak da futbolcularımız hocamızın verdiği program dahilinde bireysel olarak çalışmaya devam ediyor. Biz liglerin yeniden başlayarak maçların tamamlanacağını düşünüyoruz. Hesaplarımızı buna göre yapıyoruz. Futbolcular zeki ve işini seven insanlardır. Bu yüzden motivasyon kaybının kısa sürede düzeleceğini düşünüyoruz. Hedefimiz tabi ki Play-Off’a kalmak ve sonrasında şampiyon olmaktır” dedi.

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