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Diyarbekirspor lig için toplanıyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 08.06.2020 15:07 | Son Güncelleme

TFF 3.

Diyarbekirspor lig için toplanıyor

TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Diyarbekirspor, 18 Temmuzda kaldığı yerden devam etmesine karar verilen lig için yeni bir takvim belirledi.
Yeşil-kırmızılı kulübün başkan vekili ve basın sözcüsü Veysi Avşar, teknik heyet ve futbolcuların 15 Haziran Pazartesi günü kentte toplanarak çalışmalara başlayacağını açıkladı. Takımın yeni tip korona virüs testlerinden geçerek idmanlara başlayacağını belirten Veysi Avşar, “Takımımız daha önce Diyarbakır’da toplanarak çalışmalara başlamıştı ancak Futbol Federasyonu ligleri ikinci kez ligleri erteleyince takıma izin verdik. Futbol Federasyonu bize ligin 18 Temmuzda başlayacağını bildirdi. Biz de teknik heyet ve futbolcuları kente davet ettik. 15 Haziran Pazartesi günü kendi tesislerimizde çalışmalara başlayacağız. Tesislerimizi dezenfekte ediyoruz. Teknik heyet ve futbolcularımızı da yine federasyonun belirlediği sağlık protokolüne uygun olarak testten geçireceğiz. Yaz döneminde futbol oynamak zor olacak. Futbol ailesi ilk kez bu tablo ile karşı karşıya. Ama yapacak bir şey yok. Devletimiz ve federasyonumuz böyle bir karar vermiş ise bize düşen buna uygun hazırlanmaktır” dedi.

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Akşam
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Yatsı
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