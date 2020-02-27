YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbekirspor-Nazilli Belediyespor maç bileti 1 lira olarak açıklandı

Diyarbekirspor-Nazilli Belediyespor maç bileti 1 lira olarak açıklandı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 27.02.2020 12:04 | Son Güncelleme

TFF 3.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Diyarbekirspor, pazar günü kendi sahasında Nazilli Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatını 1 lira olarak açıkladı.
Diyarbekirspor Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, bu aşamada taraftar desteğinin maddi katkıdan daha önemli olduğuna dikkat çekerek bu amaçla bilet fiyatlarını 1 lira olarak kararlaştırdıklarını söyledi. Avşar, “Nazilli Belediyespor’la yapacağımız maç hem bizim açımızdan hem rakibimiz için çok büyük önem taşıyor. Play-Off yarışında yolumuza emin adımlarla devam etmemiz için 3 puan almamız şart. Taraftar desteğini fazlasıyla önemsiyoruz. Bilet fiyatlarını sembolik olarak 1 lira belirledik. Tüm taraftarlarımızdan maça mutlaka gelerek destek olmalarını istiyoruz. Buna çok ihtiyacımız var” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz ve doğanın buluşma noktası Taylıeli Piknik Alanı

Deniz ve doğanın buluşma noktası Taylıeli Piknik Alanı

Maltepe'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Maltepe'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Adıyaman belediyesinde deprem tatbikatı

Adıyaman belediyesinde deprem tatbikatı

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Diyarbakır Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
05:27
Sabah
06:48
Öğle
12:37
İkindi
15:45
Akşam
18:16
Yatsı
19:32

İlginizi Çekebilir

Dicle’de okullara kar tatili

Dicle’de okullara kar tatili

(Düzeltme) Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ilgi

(Düzeltme) Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ilgi

Kulp’ta kar yağışının ardından sis etkili oldu

Kulp’ta kar yağışının ardından sis etkili oldu

Kulp’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kulp’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

AFAD Diyarbakır ekibine teşekkür belgesi

AFAD Diyarbakır ekibine teşekkür belgesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.