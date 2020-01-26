Diyarbekirspor sahasında berabere kaldı

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Halide Edip Adıvarspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Maç öncesinde Elazığ ve Malatya’daki depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Diyarbekirspor sahaya "Acınız acımızdır Elazığ &Malatya" pankartı ile çıktı. Diyarbakırsporlu taraftarlar uzun süre Elazığ ve Malatya lehine tezahürat yaptı. Depremde yaşamını yitirenler nedeniyle maçta müzik yayını yapılmadı.

Konuk takım 10. dakikada 10 kişi kaldı. Diyarbekirspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Uğuru düşüren Halide Edip Adıvarsporlu Necati Yakuplar’a hakem Fatih Tokail doğrudan kırmızı kart gösterdi. Diyarbekirspor 33. dakikada 1-0 öne geçti. Sol kanattan ceza alanına giren Reşo’nun ortasında Güney kafa ile topu ağlara yolladı. Müsabakanın ilk yarısı Diyarbekirspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Diyarbekirspor 10 kişi kaldı. 64. dakikada rakibine sert giren Taner önce ikinci sarı kart ardında kırmızı kart gördü. Konuk takım 83. dakikada beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza alanına giren Hüseyin’in ceza alanına çevirdiği topu Alihan ağlara yolladı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.