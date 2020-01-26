YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbekirspor sahasında berabere kaldı

Diyarbekirspor sahasında berabere kaldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 26.01.2020 17:20 | Son Güncelleme

TFF 3.

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Halide Edip Adıvarspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.
Maç öncesinde Elazığ ve Malatya’daki depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Diyarbekirspor sahaya "Acınız acımızdır Elazığ &Malatya" pankartı ile çıktı. Diyarbakırsporlu taraftarlar uzun süre Elazığ ve Malatya lehine tezahürat yaptı. Depremde yaşamını yitirenler nedeniyle maçta müzik yayını yapılmadı.
Konuk takım 10. dakikada 10 kişi kaldı. Diyarbekirspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Uğuru düşüren Halide Edip Adıvarsporlu Necati Yakuplar’a hakem Fatih Tokail doğrudan kırmızı kart gösterdi. Diyarbekirspor 33. dakikada 1-0 öne geçti. Sol kanattan ceza alanına giren Reşo’nun ortasında Güney kafa ile topu ağlara yolladı. Müsabakanın ilk yarısı Diyarbekirspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Diyarbekirspor 10 kişi kaldı. 64. dakikada rakibine sert giren Taner önce ikinci sarı kart ardında kırmızı kart gördü. Konuk takım 83. dakikada beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza alanına giren Hüseyin’in ceza alanına çevirdiği topu Alihan ağlara yolladı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.

Maçın karnesi
Stat: Yeni Diyarbakır
Hakemler: Fatih Tokail xx, Barış Şun xx, Hüseyin Aycan xx
Diyarbekirspor: Hasan Sürmeli xx, Faruk Yaldıran xx, Furkan Yılgın xx, Şevket Güngör xx, İbrahim Has xx, Taner Çekiç x, Maksut Birben x (Dk. 60 Ömer Yanık x), Uğur Uğur x (Dk. 70 Tekin Oğrak x), Güney Tutcuoğlu xx, Reşo Akın xx, Ahmet Arı xx
Halide Edip Adıvarspor: İhsan Turgut Kırveli xx, Fatih Cin xx, Hakan Akbaş xx, Necati Yakuplar ?, Hüseyin Afkan xx, Batuhan Kayıkcı x (Dk. 62 Alihan Bel x), Dursun Türk xx, Gökhan Berkay Yıldız x (DK. 71 Civar Çetin x), Furkan Mehmet Tuncer xx, Furkan Akbulut xx, Fevzi Can Bozkuş xx (Dk. 90 Emrah İnal ?)
Sarı kartlar: Dk. 47 Maksut Birben, Dk. 90 Güney Tutçuoğlu (Diyarbekirspor), Dk. 5 Dursun Türk, Dk. 34 Batuhan Kayıkçı, Dk. 64 Furkan Mehmet Tuncer, Dk. 84 Hüseyin Afkan, Dk. 88 İhsan Turgut Kırveli (Halide Edip Adıvarspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 10 Necati Yakuplar (Halide Edip Adıvar), Dk. 64 Taner Çekik (Diyarbekirspor)
Goller: Dk. 33 Güney Tutcuoğlu (Diyarbekirspor), Dk. 83 Alihan Bel (Halide Edip Adıvar)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
Bağlar Belediyesi’nden deprem seferberliğiBağlar Belediyesi’nden deprem seferberliği
Başkan Beyoğlu deprem bölgesindeBaşkan Beyoğlu deprem bölgesinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserispor, Cangele’ye plaket verdi

Kayserispor, Cangele’ye plaket verdi

Bernard Mensah kart cezalısı

Bernard Mensah kart cezalısı

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Diyarbakır Namaz Vakitleri 26 Ocak Pazar

İmsak
05:58
Sabah
07:22
Öğle
12:36
İkindi
15:18
Akşam
17:41
Yatsı
19:00

İlginizi Çekebilir

Diyarbakırspor rekora koşuyor

Diyarbakırspor rekora koşuyor

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu yeni sezon tiyatro provalarına başladı

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu yeni sezon tiyatro provalarına başladı

Düşünür Koleji 11’inci Kampüsünü Diyarbakır’da Açacak

Düşünür Koleji 11’inci Kampüsünü Diyarbakır’da Açacak

Severek kaçırdığı eşini poşu ile boğarak öldürdü

Severek kaçırdığı eşini poşu ile boğarak öldürdü

Öğrencilere Okul Geçidi Görevlisi Kıyafeti Verildi

Öğrencilere Okul Geçidi Görevlisi Kıyafeti Verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.