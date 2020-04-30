YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbekirspor sahaya inmeye hazırlanıyor

Diyarbekirspor sahaya inmeye hazırlanıyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 30.04.2020 11:33 | Son Güncelleme

TFF 3.

Diyarbekirspor sahaya inmeye hazırlanıyor

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Diyarbekirspor, haziran ayında başlaması ön görülen liglere hazırlık için planlama yapmaya başladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 15 Marttan itibaren ara verilen Türkiye futbol liglerinin haziran ayının ikinci haftasında başlatılarak temmuz ayının son haftasına kadar sonuçlandırılması planlanıyor. TFF ile UEFA arasında geçtiğimiz günlerde yapılan video konferanslı toplantıda liglerin kaldığı yerden itibaren oynatılarak tamamlanması kararı çıkarken, TFF ise önümüzdeki günlerde Bilim Kurulundan gelecek tavsiye kararına göre ligleri haziran ayının ikinci haftasında başlatmayı amaçlıyor. Maçların seyircisiz olarak oynatılması ise kesinleşti. Liglerin oynatılacağına dair izlenimlerin fazlalaşmasından sonra takımlar, hazırlıklar için planlar yapmaya başladı.

“Futbolcularımız izin alıp Diyarbakır’a gelecek”
TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Diyarbekirspor Basın Sözcüsü ve Başkan Vekili Veysi Avşar, mayıs ayının ilk haftasında Diyarbakır’da toplanarak antrenmanlara başlamayı planladıklarını söyledi. Avşar, “Bize ulaşan bilgilere ve genel izlenimlerimize göre ligler seyircisiz oynatılarak sezon tamamlanacak. Birçok takım gibi biz de planlar yapmaya başladık. Futbolcularımız, bulundukları şehirlerin resmi makamlarından alacakları izin belgeleriyle Diyarbakır’a gelecek. Önümüzdeki haftanın sonuna doğru yeni tip korona virüs önlemlerine uygun olarak antrenmanlara başlamayı planlıyoruz. İnşallah ligi sağlıklı ve huzurlu bir şekilde oynayarak bitirmek nasip olur. Başta da ifade ettiğimiz gibi devletimizin ve federasyonumuzu vereceği her türlü karara saygılıyız. Önemli olan insan sağlığı, bunu en iyi bilen ve hesaplayan da işin uzmanı olan Bilim Kuruludur” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Torosların sembolü! Onu koparan yandı, cezası... Torosların sembolü! Onu koparan yandı, cezası...
Doktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardıDoktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karaman'da kayıp kız çocuğu ağılda uyurken bulundu

Karaman'da kayıp kız çocuğu ağılda uyurken bulundu

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ta otomobiline silahlı saldırı düzenlenen kişi cam parçalarıyla yaralandı

Kahramanmaraş'ta otomobiline silahlı saldırı düzenlenen kişi cam parçalarıyla yaralandı

İnegöl’de geceyi alevler aydınlattı

İnegöl’de geceyi alevler aydınlattı

Bursa'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin lira ceza

Bursa'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin lira ceza

Diyarbakır Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
03:46
Sabah
05:17
Öğle
12:21
İkindi
16:08
Akşam
19:16
Yatsı
20:41

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Bağlar Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek rekoru

Bağlar Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek rekoru

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bağlar Belediyesinden yetim ve öksüz çocukları sevindiren destek

Bağlar Belediyesinden yetim ve öksüz çocukları sevindiren destek

Kulp Kaymakamlığı koordinesinde maske üretimine başlandı

Kulp Kaymakamlığı koordinesinde maske üretimine başlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.