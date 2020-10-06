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Diyarbekirspor, son güne 3 transfer sığdırdı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 06.10.2020 11:13 | Son Güncelleme

Misli.com 3.

Diyarbekirspor, son güne 3 transfer sığdırdı

Misli.com 3. Lig 1. Grup ekibi Diyarbekirspor, futbolda birinci transfer döneminin son gününde 3 transfer gerçekleştirdi.
Yeşil-kırmızılı kulüp, Pazarspor’dan orta saha oyuncusu Bilal Özhan, bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu Onur Okan ve Amedspor’dan genç futbolcu Furkan Karahan’ı kadrosuna dahil etti. Şampiyon olacak bir kadro oluşturduklarını belirten Kulüp 2. Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, yapılan takviyelerin teknik heyetin talebi doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi. Avşar, "Hocamızın istediği transferler vardı. Son günde eksik mevkilere buna göre takviyeler yaptık. Pandemi sürecinin zorluklarına rağmen iyi kadro oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Sıra ligde başarılı olarak şampiyon olmaya geldik. Sezon sonunda mutlu sona ulaşacağız" dedi.

Diyarbekirspor, son güne 3 transfer sığdırdı

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