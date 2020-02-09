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Diyarbekirspor tek golle 3 puanı aldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 09.02.2020 15:20 | Son Güncelleme

TFF 3.

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor sahasında Gölcükspor’u 1-0 mağlup etti.
Yeni Diyarbakır Stadyumunda gerçekleşen maç, güneşli bir havada oynandı. Diyarbekirspor, 33. dakikada 1-0 öne geçti. Ceza alanına yapılan ortada Feyyaz’ın kafayla çevirdiği topu Reşo kafayla dokunarak ağlara yolladı. Müsabakanın ilk yarısı Diyarbekirspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Müsabakanın ikinci yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Her iki takım adına gelişen ataklar sonuç getirmeyince, karşılaşmayı Diyarbekirspor 1-0 kazandı.

Maçın karnesi
Stat: Yeni Diyarbakır
Hakemler: Tolga Sancak xx, Mustafa Zıvalı xx, Giray Kara xx
Diyarbekirspor: Hasan Sürmeli xx, Ömer Yanık xx, Şevket Güngör xx, Faruk Yaldıran xx, İbrahim Has xx, Maksut Birben xx, Onur Paksoy xx, Güney Tutcuoğlu xx (Dk. 80 Taner Çekiç ?) , Reşo Akın xx (DK. 51 Ahmet Arı xx), Feyyaz Aydil xx, Ahmet Buğrahan Tuncay xx (Dk. 90 Uğur Uğur ?)
Gölcükspor: Metehan Bakkallar xx, Ali Mert Işık xx, Barış Şen xx (Dk. 73 Barış Kazer x), Furkan Özyapı xx, Batuhan Boyoğlu xx, Yücel Candemir xx (Dk. 83 Kadirhan Atagül ?), Evren Kilarci xx, Kadir Turhan xx, Akın Karaaslan xx, İsmail Yüksek xx, Aykut Çift xx
Sarı kartlar: Dk. 28 İbrahim Has, Dk. 71 Ahmet Arı, Dk. 83 Hasan Sürmeli (Diyarbekirspor), Dk. 84 Furkan Özyapı (Gölcükspor)
Gol: Dk. 33 Reşo Akın (Diyarbekirspor)

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