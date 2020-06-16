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Diyarbekirspor TFF’nin toplantısını bekliyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 16.06.2020 13:20 | Son Güncelleme

Daha önce 15 Haziranda Diyarbakır’da toplanmayı kararlaştıran Diyarbekirspor, Türkiye Futbol Federasyonu’nun gelecek hafta 2.

Diyarbekirspor TFF’nin toplantısını bekliyor

Daha önce 15 Haziranda Diyarbakır’da toplanmayı kararlaştıran Diyarbekirspor, Türkiye Futbol Federasyonu’nun gelecek hafta 2. Lig ve 3. Lig konusunda yapacağı toplantı nedeniyle bu programı iptal etti.
TFF 3. Lig ekibi Diyarbekirspor, Futbol Federasyonu’nun gelecek hafta 2. Lig ve 3. Liglerin durumu hakkında yeni bir karar vereceğini açıklamasından sonra karar değişikliğine gitti. Daha önce 15 Haziranda Diyarbakır’da toplanıp idmanlara başlamayı kararlaştıran yeşil-kırmızılı kulüp, bu kararı askıya alarak gelecek hafta yapılacak toplantıyı beklemeye başladı. Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, ortada konuşulan birçok senaryo olduğuna dikkat çekerek federasyondan tüm mağduriyetleri ortadan kaldıracak kararlar beklediklerini söyledi.
Küme düşme riski olan ile iddiası kalmayan takımların ince hesaplar yaparak kalan maçları oynamak istemediğini savunan Avşar, “Bu durumda iddiası olan takımlara haksızlık olacak. Burada bir emek ve kul hakkı söz konusudur. Biz bunu emeğe saygısızlık olarak kabul ederek karşı çıkıyoruz. Futbol Federasyonu gelecek hafta bir karar verecek. Bu kararın adil ve kimseyi mağdur etmeyecek biçimde olmasını istiyoruz. Aksi halde bunun vebali ağır ve mağdur edilen camialarda derin bir kırgınlığa yol açar. Futbol Federasyonu’nun alacağı kararlara göre hareket edeceğiz” dedi.

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