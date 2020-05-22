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Diyarbekirspor, TFF’nin tutumuna göre hareket edecek

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 22.05.2020 11:17 | Son Güncelleme

TFF 3.

Diyarbekirspor, TFF’nin tutumuna göre hareket edecek

TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Diyarbekirspor, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen ve 18 Temmuzda kaldığı yerden devam etmesi beklenen ligle ilgili hazırlık programı için Türkiye Futbol Federasyonunun ay sonunda vereceği kesin kararı bekliyor.
Türkiye Futbol Federasyonunun daha önce ligin haziran ayının ikinci haftasında başlayacağını ilan etmesi üzerine korona virüs salgını ile ilgili tüm önlemleri alıp Diyarbakır’da idmanlara başladıklarını belirten Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, yeniden erteleme kararı çıkması üzerine yeniden takıma izin verdiklerini söyledi. Avşar, “Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig için yeni tarih olarak 18 Temmuzu açıkladı. Bu ayın sonunda tarihle ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan kesin kararı bekleyip oradan gelecek resmi yazıya göre yeni bir takvim belirleyeceğiz. Daha önce de defalarca ifade ettiğimiz gibi kulüpleri mağdur etmemek üzere Türkiye Futbol Federasyonu ve devletimizin vereceği her türlü karara saygılıyız. Bizim için sağlık her şeyden önce gelir, futbol bu aşamada ikinci planda olur. Türkiye Futbol Federasyonu tarihi resmileştirip bize bildirdikten sonra hazırlıklara başlayacağız. Önümüzde 18 Temmuz için iki aya yakın zaman var. Bu süreyi iyi değerlendirip lige hazır halde girmek istiyoruz. Bu sezona ait maçlardan kısa bir süre sonra yeni sezon başlayacak gibi görünüyor. Yeni sezonla ilgili planlama için de yine federasyondan resmi karar bekliyoruz” dedi.

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