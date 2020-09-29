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Diyarbekirspor yeniden Şenol Demir’e emanet

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 29.09.2020 16:18 | Son Güncelleme

Misli.com 3.

Diyarbekirspor yeniden Şenol Demir’e emanet

Misli.com 3. Lig 1. Grup ekibi Diyarbekirspor’da hafta arasında görevden ayrılan Mehmet Erdal Alpaslan’dan boşalan teknik direktörlük görevine Şenol Demir getirildi.
Geçen sezonun ikinci yarısında göreve gelen ve bu sezonun başında devam kararı alınmasına rağmen daha sonra yolların ayrıldığı Şenol Demir, kısa bir aradan sonra yeniden yeşil-kırmızılı camia ile buluştu. Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, futbolculuğunda Diyarbakırspor’da önemli izler bırakan Şenol Demir ile yeniden anlaşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Demir’in Diyarbakır halkı tarafından sevildiğini belirten Avşar, “Diyarbakır halkının ve taraftarının sevgisini kazanan teknik direktör Şenol Demir ile daha önce yüreklere atılmış olan imzayı bugün kağıda dökmek istiyoruz. Diyarbekirspor’a ve Diyarbakır halkına hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

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