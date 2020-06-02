TFF 2. ve 3. Ligin 18 Temmuzda başlama kararının alınması ile birlikte Diyarbekirspor ’da antrenman programı şekillendi.

18 Temmuzda kaldığı yerden devam edecek olan TFF 2. ve 3. Liglerle ilgili olarak hazırlıklar sona yaklaştı. Birçok takım çalışmalara başlarken, Play-Off hedefi olan Diyarbekirspor’da ise antrenman programları şekillendi. Yeşil kırmızılı oyuncular önce evlerinde kısa bir çalışma programına tabi olacaklar daha sonra ise birlikte çalışmalara başlayacak. Diyarbekirspor’un teknik heyeti, önce futbolcuların bulunduğu yerlerde rahatlıkla yapacakları antrenman programları hazırladı. Kent içinde ve dışında olan tüm futbolculara kendi imkanlarıyla yapacakları idman programları internet üzerinde gönderildi. Günün belirli saatlerinde yapılacak çalışmaların amacı ise futbolcuların takım halinde yapılacak antrenmanlara hazırlıklı gelmeleri.

Yönetim İstanbul’da toplanacak

18 Temmuzda başlayacak lig için Diyarbekirspor’un kampa gönderilip gönderilmeyeceği yönetim kurulu toplantısında kararlaştırılacak. İstanbul’da bugün veya yarın yapılması planlanan toplantı kulübün onursal başkanı Fevzi İlhanlı’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bu toplantıda futbolcuların kampa gönderilip gönderilmemeleri başta olmak üzere birçok konu da masaya yatırılacak.

