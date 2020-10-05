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Diyarbekirspor’da farklı galibiyet sevinci

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 05.10.2020 11:42 | Son Güncelleme

Misli.com 3.

Diyarbekirspor’da farklı galibiyet sevinci

Misli.com 3. Lig 1. Grup ekibi Diyarbekirspor, 3. hafta maçında deplasmanda 1877 Alemdağspor’u 3-0 yenmenin sevincini yaşıyor.
İstanbul Alemdağ Stadında oynanan maçta yeni transferler Ömer Faruk Ermeç 2 ve Murathan Buruş’un golleriyle 3 puana uzanan yeşil-kırmızılı takım hafta arasında göreve başlayan teknik direktör Şenol Demir yönetiminde çıktığı ilk maçı kazandı. Kulüp İkinci başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, farklı galibiyeti pandemi nedeniyle maçlara gelemeyen taraftarlara hediye ettiklerini söyledi.

"Galibiyetlerin devamı gelecek"
İyi futbol oynayarak haklı bir galibiyet elde ettiklerini ifade eden Avşar, takımın gelecek haftalarda daha iyi olacağını dile getirdi. Avşar, “İyi bir futbolla farklı galip gelerek geçen hafta evimizde almış olduğumuz Bucaspor 1928 yenilgisini telafi ettik. Yeni hocamızla ve takıma giren yeni transferlerimizle iyi bir hava yakaladık. Diyarbekirspor’un önü açıktır. Taraftarlarımızı çok özledik. Ne yazık ki pandemi nedeniyle maçlara gelerek galibiyetleri tribünlerde yaşayamıyorlar. Bu güzel galibiyeti kendilerine hediye ediyoruz. Galibiyet serisine inşallah devam edeceğiz” dedi.

Diyarbekirspor’da farklı galibiyet sevinci

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