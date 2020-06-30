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Diyarbekirspor’da hazırlıklar sürüyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 30.06.2020 14:02 | Son Güncelleme

TFF 3.

Diyarbekirspor’da hazırlıklar sürüyor

TFF 3. Lig 3. Grup’ta yer alan Diyarbekirspor çalışmalarına hız verdi.
Diyarbekirspor, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 15 Martta yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ertelenen 2. Lig ve 3. Lig maçlarının 18 Temmuzdan itibaren kaldığı yerden devam edilmesine ilişkin kararının ardından, çalışmalarına hız verdi. Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, kendi tesislerinde teknik direktör Şenol Karagöl gözetiminde hazırlıklarını başladı. Kros ve kondisyon ağırlıklı gerçekleşen ilk çalışmada futbolcuların bir hayli mutlu oldukları gözlenirken, çalışmayı bazı yöneticiler de takip etti.

Diyarbekirspor’da hazırlıklar sürüyor

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