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Diyarbekirspor’da hedef zirveye yerleşmek

02.02.2021 11:43 | Son Güncelleme:
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Diyarbekirspor’da hedef zirveye yerleşmek

Misli.com 3.

Misli.com 3. Lig 1. Grupta zirve mücadelesi veren Diyarbekirspor, perşembe günü lider Bucaspor 1928 ile yapacağı kritik maça kilitlendi.
36 puan ve averajla ikinci sırada yer alan yeşil-kırmızılı takım, aynı puana sahip olduğu İzmir temsilcisini yenerek sezonun ilk yarısının son haftasında rakibine kaptırdığı liderliği geri almak istiyor.
Diyarbakır’daki hazırlıklarını tamamlayan kafile, çarşamba günü uçakla İzmir’e gidecek. Manisaspor maçında sakatlanan yeni transferlerden Baran Işık’ın en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Buca Stadında perşembe günü saat 13.00’da başlayacak Bucaspor 1928-Diyarbekirspor karşılaşmasını Trabzon bölgesi hakemi Furkan Aksuoğlu yönetecek.

Son transfer Pendikspor’dan
Diyarbekirspor, 1 Şubat Pazartesi günü sona eren ara transfer döneminin son gününde Pendikspor’dan 20 yaşındaki Furkan Marş’ı renklerine bağladı. Yeşil-kırmızılı kulüp, daha önce de Tuzlaspor’dan Baran Işık ve Onat Kutay Kurt ile Osmaniyespor’dan Hakkı İsmet Şimşek’i transfer etmişti.

Diyarbekirspor’da hedef zirveye yerleşmek

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