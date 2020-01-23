YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbekirspor’dan ziyaretlere devam

Diyarbekirspor’dan ziyaretlere devam

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 23.01.2020 16:10 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.

Diyarbekirspor’dan ziyaretlere devam

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup’ta yer alan Diyarbekirspor’un yeni kulüp başkanı Turan İlgin, kentteki sivil toplum kuruluşları ve spor taban birliklerine yönelik ziyaretlerine devam ediyor.
İlgin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölge Müdürü Serkan Bayhan’ı ziyaret ederek üzerinde isminin yazılı olduğu 21 numaralı formayı hediye etti. Bayhan da anlamlı ziyaret nedeniyle İlgin’e teşekkür etti.
Kulüp Başkanı Turan İlgin, kentle bütünleşme sağlamak amacıyla ziyaretlere devam edeceklerini belirterek tüm kesimleri maçlara davet etti. İlgin, "Diyarbekirspor’umuz bu hafta Pazar günü saat 13:00’da kendi sahamızda Halide Edip Adıvarspor’u konuk ediyor. Bizim için her maçın final değeri taşımasından dolayı halkımızı ve taraftarımızı bu zorlu mücadelede takımımıza desteğe davet ediyoruz. Bu takım Diyarbakır’ı temsil ediyor. Tüm kesimleri yanımızda ve tribünde görmek istiyoruz” dedi.

“Transferleri açıklayacağız”
31 Ocak’ta sona erecek transfer döneminin tamamlanmasına az bir süre kalan Diyarbekirspor’da transfer arayışları da devam ediyor. Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, takıma ciddi katkı sunacağına inandıkları 4-5 futbolcu ile anlaştıklarını bildirdi. Avşar,”Takımımızın gücüne güç katacak oyuncularla önemli ölçüde anlaştık. Şu an için isim vermek doğru olmaz. Tüm pürüzleri giderdikten sonra gerekli açıklamayı yapacağız” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılarYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılar
İTO üyeleri eşleri ile birlikte evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret ettiİTO üyeleri eşleri ile birlikte evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti
Farklı illerde eğitim gören üniversite öğrencileri Zerzevan kalesini gezdiFarklı illerde eğitim gören üniversite öğrencileri Zerzevan kalesini gezdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır Namaz Vakitleri 23 Ocak Perşembe

İmsak
05:59
Sabah
07:24
Öğle
12:36
İkindi
15:15
Akşam
17:38
Yatsı
18:57

İlginizi Çekebilir

Diyarbakırspor rekora koşuyor

Diyarbakırspor rekora koşuyor

Düşünür Koleji 11’inci Kampüsünü Diyarbakır’da Açacak

Düşünür Koleji 11’inci Kampüsünü Diyarbakır’da Açacak

Damar’dan Hakkındaki İddialara Yalanlama

Damar’dan Hakkındaki İddialara Yalanlama

Severek kaçırdığı eşini poşu ile boğarak öldürdü

Severek kaçırdığı eşini poşu ile boğarak öldürdü

Diyarbakır karpuzu, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Diyarbakır karpuzu, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.