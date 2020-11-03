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Diyarbekirspor’un önceliği lig

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 03.11.2020 15:59 | Son Güncelleme

Misli.com 3.

Misli.com 3. Lig 1. Grup ekibi Diyarbekirspor, perşembe günü Sakaryaspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşması için hazırlıklarını bugün tamamlayarak Sakarya’ya gidecek.
Ligde iyi bir gidişatlarının olduğunu belirten Kulüp Başkanı Turan İlgin, önceliklerinin kupadan önce lig olduğunu ancak kupada da gidebilecekleri yere kadar gitmek istediklerini söyledi. İlgin, “Yönetim kurulu olarak teknik heyet ve futbolcularımızla beraber birlik ve beraberlik içinde takım ruhunu yakalayarak Diyarbekirspor’u hak ettiği yere getirmenin gayretindeyiz. Ancak uzun bir maraton içindeyiz ve önümüzde her müsabakası final değerinde olan 23 karşılaşma var. Rehavete kapılmadan müsabaka, müsabaka ilerlemeyi düşünüyoruz ve ilerlediğimiz bu uzun maratonda Covid-19 salgını nedeniyle büyük Diyarbekirspor taraftarının yanımızda olmayışı bizleri üzmektedir. Gönlümüz isterdi ki Diyarbakır halkının takımımıza sahada destek olmalarıydı. Bizler de sahada elimizden gelen her şeyi yapıyoruz inanıyoruz ki taraftarlarımız her ne kadar korona virüs salgını nedeniyle maçlarımıza gelmeseler de kalpleriyle ve en samimi duygularını bizler his ediyoruz. İnşallah yolun sonuna kadar hedefimize ulaşarak Diyarbakır halkının yüzünü şampiyonluk ile güldürmek isteriz. Allah bizleri mahcup etmez inşallah” dedi.

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