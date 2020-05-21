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Diyetisyen Akay: “Evde egzersiz oruç nedeniyle azalan metabolizma hızını artıracaktır”

SAMSUN HABERLERİ  | 21.05.2020 14:25 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elanur Yılmaz Akay, "Bayram ziyaretleri olmayacağı için evde egzersiz yapmanız fiziksel aktivitenizi yükseltecek oruç nedeniyle azalan metabolizma hızının artmasına yardımcı olacaktır" dedi.Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyetisyen Uzmanı Elanur Yılmaz Akay, Ramazan Bayramı’nda sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu.

Diyetisyen Akay: “Evde egzersiz oruç nedeniyle azalan metabolizma hızını artıracaktır”

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elanur Yılmaz Akay, "Bayram ziyaretleri olmayacağı için evde egzersiz yapmanız fiziksel aktivitenizi yükseltecek oruç nedeniyle azalan metabolizma hızının artmasına yardımcı olacaktır" dedi.
Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyetisyen Uzmanı Elanur Yılmaz Akay, Ramazan Bayramı’nda sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu. Ramazan ayı boyunca yeme alışkanlıklarında değişimler söz konusu olduğunu ifade eden Diyetisyen Elanur Yılmaz Akay, "Huzur ve bereketin simgesi Ramazan ayını geride bıraktık. Ramazan ayı ile birlikte değişen beslenme düzenini yeniden eskiye döndürme vakti ancak bayramda karşılaştığımız dayanılmaz lezzetlere hayır demekte oldukça zor. Bayramda dengeli beslenmek hem beden sağlığınız hem de ağırlık kontrolünüz için önemli. Ramazan ayının sonlanması ile beraber tüketilecek yiyeceklerin miktarını aniden arttırmayınız. Öğün araları en az 2 en fazla 4 - 5 saat olacak şekilde düzenleyiniz. Bayramda tatlı, çikolata tüketimine dikkat edilmeli, aşırı yeme eğiliminden mümkün olduğunca uzak kalınmalıdır. Tatlı tüketmek çok isteniyorsa hamurlu, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmelidir” diye konuştu.
Su tüketimini ve evde egzersiz yapmayı öneren Akay, “Bayram boyunca çay, kahve, meşrubat tüketiminin artması su tüketimini ikinci plana atmaktadır. Düzenli bir sindirim sistemi ve metabolizmayı canlandırmak için günde 8 - 10 bardak su içmeyi unutmayın. Özellikle yaşlılar ve tansiyon hastaları gün boyu kahve ve çay tüketimlerine dikkat etmeli, günde 2 fincandan fazla kahve tüketmekten kaçınmalıdırlar. Bayram ziyaretleri olmayacağı için evde egzersiz yapmanız fiziksel aktivitenizi yükseltecek oruç nedeniyle azalan metabolizma hızının artmasına yardımcı olacaktır. Bolluk, bereket, huzur ve en önemlisi sağlık içinde mutlu bayramlar diliyorum" şeklinde konuştu.

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