Diyetisyenden korona virüsü sürecinde sağlıklı beslenme önerileri

Ordu’nun Fatsa ilçesinde görev yapan Diyetisyen Zülal Yılmaz, korona virüs (Kovid-19) salgınında insanların bilinçsiz alışveriş yaptıklarını belirterek, sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.

Özel Meditech Hastanesi Diyetisyeni Zülal Yılmaz, tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgınında bazı insanların bilinçsiz bir şekilde alışveriş yaparak, dengesiz beslenebildiklerini ifade etti. Zor bir dönemden geçildiğini ve atlatılan karantina süreci ile normalleşme sürecinde insanların sağlıklı beslenmenin önemine değinen Diyetisyen Zülal Yılmaz, sağlıklı beslenmenin en başında bilinçli alışverişin geldiğini ifade etti.

“Alışveriş listesi çok önemli”

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte insanların fazla kilolarından kurtulmak için diyet arayışlarına girdiğini anlatan Yılmaz, “Normalleşme sürecinde olsak da tehlike hala devam ediyor. Markette daha az zaman geçirmek ve gereğinden fazla besin alıp israf etmemek için alışveriş listesi yapmak çok önemli. Öncelikle taze sebze meyveleri sepetimizden eksik etmeyelim ve çeşitli olmalarına da dikkat edelim. Tam tahıllı ekmekler, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri mutlaka sepetimizde olsun” dedi.