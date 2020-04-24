YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Dizde sıvı toplanmasına dikkat

Dizde sıvı toplanmasına dikkat

ERZURUM HABERLERİ  | 24.04.2020 14:15 | Son Güncelleme

Prof.Dr.

Dizde sıvı toplanmasına dikkat

Prof.Dr. Turan Uslu, dizde sıvı toplanmasına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu, “Diz efüzyonu veya dizdeki sıvı toplanmasının birçok sebebi vardır. Diz eklemi ve çevresinde sıvı toplanması eklemin yapısını bozar, sıvı içinde bulunan enzimler kıkırdak ve diğer yumuşak dokulara zarar verebilir. Artrit ve bağ ya da menüsküs (dizde kıkırdak) yaralanmaları gibi bir çok sebebe bağlı olarak eklemde sıvı toplanabilir. da dahil olmak üzere şişliğin yaygın pek çok nedeni vardır. Eklemlerimizde az miktarda sıvı var. Eklemlerde bulunan sıvı sürtünmeyi azaltan ve eklem hareketlerini kolaylaştıran bir maddedir ve eklem kapsülünün iç tarafında bulunan sinovium tarafından üretilir. Eklem içinde ve etrafında çok fazla sıvı biriktiğinde eklem efüzyonu olur. Dizde olduğunda, genellikle dizde şişmiş diz veya su toplamış diz olarak adlandırılır” dedi.
Çoğu zaman, dizde su toplanmasının sadece bir dizi etkilediğini ifade eden Dr. Uslu, “Eklemde bir ağırlık hissi olabilir, eklem hareketleri kısıtlanabilir, bazen şişlik gözle görülebilir. Sıvı toplanmış diz diğer ekleme göre daha sıcaktır. Çoğu zaman dikkatli bir doktor muayenesi gerekir. Dizkapağını çevreleyen deride şişlik ve kızarıklık, eklem sertliği ve bacağı düzleştirme veya bükme zorluğu ağrı ve hassasiyet olabilir” diye konuştu.
Dr. Uslu, dizde sıvı toplamasının sebeplerini şöyle sıraladı:
“Eklemin aşırı kullanımı (tekrarlayan yaralanma), yırtılmış ligament ve/veya kıkırdak (menisküs), kemik kırıkları, bakteriyel enfeksiyonlar (septik artrit), prepatellar bursit, osteoartrit (eklem kireçlenmesi), romatoid artrit ve diğer iltihaplı romatizmalar, gut ya da pseudogout hastalığı, travmalar, spor yaralanmalar, kistler veya tümörler. Tedavi yöntemleri ise; enfeksiyon varsa enfeksiyonun tedavisi, romatizmal bir hastalık varsa tedavi edilmesi, osteoartrite bağlı bir efüzyon varsa sıvının boşaltılıp eklem içi ilaçlar verilmesi, soğuk kompres uygulamaları, eklemin dinlendirilmesi, kilo varsa kilo kontrolü, gut hastalığı varsa tedavi ve diyet önlemleri, eklemin bandajlanması.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Berberler, destek bekliyor

Berberler, destek bekliyor

83 yıl sonra aynı şiiri bir kez daha okudu

83 yıl sonra aynı şiiri bir kez daha okudu

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanı'na getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü

Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanı'na getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü

Erzurum Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
03:44
Sabah
05:17
Öğle
12:18
İkindi
16:05
Akşam
19:09
Yatsı
20:36

Erzurum Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Karanfil Eczanesi
Palandoken
Doğu Eczanesi
Yakutiye
Ertuğrul Gazı Eczanesi
Palandoken
Çamlıca Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Erzurum’a sahte izin belgesi ile giriş yapmak isteyen 90 kişiye ceza kesildi

Erzurum’a sahte izin belgesi ile giriş yapmak isteyen 90 kişiye ceza kesildi

Tayini çıkan Zabıt Katibine Başarı Plaketi

Tayini çıkan Zabıt Katibine Başarı Plaketi

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Erzurum’da 5 Kişinin Öldüğü Trafik Kazasında Erdem Kaya, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Erzurum’da 5 Kişinin Öldüğü Trafik Kazasında Erdem Kaya, Son Yolculuğuna Uğurlandı

İmam, cemaate aşure dağıttı

İmam, cemaate aşure dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.