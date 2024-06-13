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Dizi oyuncusu Yusuf Atala'ya gözaltı! Adliyeye getirilirken gazeteciler fark etti... Yaprak Dökümü, Kampusistan ve Pis Yedili'de oynamıştı

13.06.2024 15:55
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Yaprak Dökümü, Kampusistan ve Pis Yedili dizilerindeki rolleriyle hafızlara kazanan sinema oyuncusu Yusuf Atala gözaltına alındı. Yalova merkezli 5 ilde düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı kapsamında gözaltına alınan ünlü oyuncu beraberindeki 28 isimle adliyeye sevk edildi. Söz konusu suç şebekesinin "Ücretsiz tatil kazandınız" vaadiyle binlerce vatandaşları dolandırdığı öğrenildi.

Dizi oyuncusu Yusuf Atala'ya gözaltı! Adliyeye getirilirken gazeteciler fark etti... Yaprak Dökümü, Kampusistan ve Pis Yedili'de oynamıştı

Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığı soruşturmasında ünlü sinema ve dizi oyuncusu Yusuf Atala'nın gözaltına alındığı ortaya çıktı. Yalova, Adana, İstanbul, Kütahya ve Aydın'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda binlerce vatandaşı "devre mülk tatili" vaadiyle dolandıran suç şebekesi çökertildi. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Yalova Adliyesi'ne getirilen 29 kişi arasında ünlü ismin de olması dikkat çekti.

AA-20240613-34861401-34861395-YALOVA_MERKEZLI_DEVRE_MULK_DOLANDIRICILIGI_OPERASYONUNDA_YAKALANAN_29_SUPHELI_ADLIYEDE

ÜNLÜ İSİM YUSUF ATALA DA GÖZALTINDA

Adliyeye getirilen zanlılar arasında Yaprak Dökümü, Kampusistan ve Pis Yedili dizilerindeki rolleriyle hafızlara kazanan sinema oyuncusu Yusuf Atala da vardı.

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NE OLMUŞTU?

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca "devre mülk tatili" adıyla binlerce insanın mağduriyetinin artması üzerine iki yıl önce dosya için tek savcı görevlendirilmişti.

Soruşturma kapsamında, Termal ilçesindeki bir termal otele kısa mesaj ve internetteki paylaşımlardan "Ücretsiz tatil kazandınız" vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icra ile tehdit ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlatılmıştı.

AA-20240613-34861401-34861394-YALOVA_MERKEZLI_DEVRE_MULK_DOLANDIRICILIGI_OPERASYONUNDA_YAKALANAN_29_SUPHELI_ADLIYEDE

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova, Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belirlenen adreslere 10 Haziran'da yapılan eş zamanlı baskınlarda, şirketin yöneticileri başta olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Yaprak Dökümü Gözaltı dolandırıcı
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