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Uzak Şehir için karar verildi! Oyuncu arayışları başladı: Şaşırtan değişiklik

Kanal D ekranlarının tüm sezon boyunca reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'in yeni sezonu için geri sayım başladı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı fenomen dizi için çekimler ağustos ayının son haftası başlayacak.

Uzak Şehir için karar verildi! Oyuncu arayışları başladı: Şaşırtan değişiklik
Öznur Yaslı İkier

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya gibi isimleri kadrosunda buluşturan Uzak Şehir dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlendi.

Her bölümü büyük ses getiren fenomen dizisinin 3. sezonu içinse heyecanlı bekleyiş başladı. Uzak Şehir'in 3. sezon çekimlerinin ağustos sonunda başlayacağı öğrenildi.

Uzak Şehir için karar verildi! Oyuncu arayışları başladı: Şaşırtan değişiklik 1

OYUNCU ARAYIŞLARI BAŞLADI
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 63. bölümüyle tatil arası veren dizinin yeni sezon için oyuncu arayışları başladı.

Uzak Şehir için karar verildi! Oyuncu arayışları başladı: Şaşırtan değişiklik 2

İlk gelen bilgiye göre diziye Alya’nın (Sinem Ünsal) sevgilisi Enver karakteri kadroya dahil olacak. Enver’in Budapeşte’de yaşayan şık bir restoranın sahibi olan oldukça jarizmatik bir adam olacağı öğrenildi.

ŞAŞIRTAN KARAR
İki sezondur Mardin'de çekilen ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Uzak Şehir, 3. sezonunda farklı bir başlangıç yapacak.

Yeni sezon için alınan karara göre dizinin çekimlerinin 15- 20 Ağustos tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başlayacağı gündeme geldi.

Uzak Şehir için karar verildi! Oyuncu arayışları başladı: Şaşırtan değişiklik 3

YENİ SEZONDA KİMLER YOK?
Uzak Şehir dizisinin sezon finaliyle birlikte kadrodan Boran (Burç Kümbetlioğlu), Şahin (Alper Çankaya), Demir (Ferit Kaya) diziye veda etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Sinem Ünsal Ozan Akbaba Uzak Şehir
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