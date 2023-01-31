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Diziden ücretini alamadı, dava açtı! Erkan Petekkaya'nın alamadığı tutar ağızları açık bıraktı

31.01.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rol aldığı bir televizyon dizisinde payına düşen ücreti alamadığı iddiasıyla Endemol Medya Şirketi'ne dava açan oyuncu Erkan Petekkaya duruşmada ifade verdi. Başarılı oyuncu, "Çok mağdur oldum, uzun süredir alnımızın teri orada yatıyor" dedi. Oyuncunun alacağı tutar şoke etti.

Diziden ücretini alamadı, dava açtı! Erkan Petekkaya'nın alamadığı tutar ağızları açık bıraktı

Oynadığı bir dizide oyunculuk ücreti ile dizinin yurt dışı satışlarından payına düşen yüzde 5'lik ücreti alamadığı iddiasıyla Endemol Medya Şirketi'ne dava açan oyuncu Erkan Petekkaya'nın davasına devam edildi. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı Erkan Petekkaya ile avukatı Bülent Höke hazır bulundu. Duruşmada davalı Endemol Medya Şirketi'ni ise avukatı temsil etti.

Duruşmada ifade veren Erkan Petekkaya, "Uzun yıllardır uğraşıyoruz bu davayla, çok mağdur oldum. Uzun süredir alnımızın teri orada yatıyor" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, bilirkişi raporunu inceleyip beyanda bulunmaları için taraf avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

ALACAĞI TUTAR ŞOKE ETTİ

Duruşmanın ardından açıklama yapan Petekkaya'nın avukatı Bülent Höke, "Erkan Bey'in yaklaşık 10 milyon civarı bir alacağı var. 2010 yılından beri alacak davalarını açtık, devam ediyor. Bu da davalarından bir tanesi. Süreci takip ediyoruz, sonuçlandığında göreceğiz. 12, 13 milyon civarı alacağımız var diyebilirim" dedi.

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