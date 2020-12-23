Dizilerin ve sünnet çocuklarının Alp kıyafetleri Söğüt'te dikilecek

BİLECİK (AA) - Türk kültürünün ve kimliğinin korunmasını amaçlayan "Alp kıyafetleri dikim atölyesi" projesinin protokolü, Söğüt Ertuğrul Gazi Birliği ile Bursa Eskişehir Bilecik (BEBKA) Kalkınma Ajansı arasında imzalandı.

Vali Bilal Şentürk, Söğüt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki imza töreninde, Anadolu tarihinin çok önemli bir evresinin oluştuğu, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu topraklardaki Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşları Alpler konusunda, dizilerle beraber ciddi bir popülarite söz konusu olduğunu vurguladı.

Bundan yararlanarak, kıyafetleri seri üretime dönüştürüp bir taraftan kadın istihdamı oluşturmak bir taraftan da Alp kıyafetinin bir marka değeri olarak Söğüt'ten dünyaya yayılmasını istediklerini ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:

"Alp kıyafetlerine film sektörünün yanında sadece yurt içinde değil yurt dışında da talip olduğunu biliyoruz. Dizi sektörünün yanında Alp kıyafetlerini sünnet kıyafeti olarak da üretmek istiyoruz. Çekingen çocuklarımız bile bu kıyafeti giydiğinde duruşları değişiyor, özgüvene kavuşuyorlar. Çünkü tarihimizde Alplerimiz hep heybetli, cengaver, mert olmuşlar."