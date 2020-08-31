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DJ Ben Böhmer Kapadokya'da sıcak hava balonunda performans sergiledi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 31.08.2020 10:20 | Son Güncelleme

DJ Ben Böhmer Kapadokya'da sıcak hava balonunda performans sergiledi

NEVŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak Kapadokya'ya gelen DJ Ben Böhmer, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının organizasyonunda, sıcak hava balonunda sergilediği performansını canlı yayınladı.

Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesinde, balon kalkış alanına gelen Böhmer ve ekibi, hazırlık yaptı. Böhmer'i hayranları da yalnız bırakmadı.

Yaklaşık bir saat süren hazırlığın ardından balonla havalanan Böhmer, 1,5 saat canlı yayın yaptı.

Böhmer, etkinliğin ardından gazetecilere, sıcak hava balonunda performans sergilemenin bugüne kadar yaptığı en çılgın proje olduğunu söyledi.

İlk defa balona bindiğini belirten Böhmer, "Hayatımda yaptığım en çılgınca aktivitelerden bir tanesiydi. Çok mutluyum. Çok emek sarf ettik. Bir yıldır bu uçuşu gerçekleştirmek istiyorduk. Sonunda yaptığımız için çok mutluyum. Kapadokya'yı da çok sevdim, çok ilginç bir yer. Beklediğimden çok daha güzel bir performans gerçekleşti. Canlı yayın da tam istediğimiz gibi oldu. Kapadokya'ya gelmeyi herkese tavsiye ediyorum. Yeni projeler için Kovid-19'un sona ermesini bekliyorum." diye konuştu.

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