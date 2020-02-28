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DKBB encümen toplantısı Gümüşhane’de yapıldı

TRABZON HABERLERİ  | 28.02.2020 15:59 | Son Güncelleme

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun başkanlığını yaptığı Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB), Şubat ayı encümen toplantısını Gümüşhane’de gerçekleştirdi.Gümüşhane Belediyesinde düzenlenen Şubat ayı encümen toplantısı, Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başkanlığında encümen üyeleri Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğdu, İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy’un katılımıyla yapıldı.

DKBB encümen toplantısı Gümüşhane’de yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun başkanlığını yaptığı Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB), Şubat ayı encümen toplantısını Gümüşhane’de gerçekleştirdi.
Gümüşhane Belediyesinde düzenlenen Şubat ayı encümen toplantısı, Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başkanlığında encümen üyeleri Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğdu, İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy’un katılımıyla yapıldı. Toplantıda konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ve Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Başkanı Murat Zorluoğlu, İdlib’den gelen haberler sonrası millet olarak çok üzüldüklerini belirterek, “Halen daha olayın şokunu üzerimizden atabilmiş değiliz. Vatan evlatlarımız İdlib’de şehit düştü, yaralılarımız var. Şehitlerimiz hepimizin yüreğini dağladı. Hepsine Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Yakınlarına ve yüce Türk milletine başsağlığı diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yapılan hareketin cevabını mutlaka layıkıyla her platformda verecektir. Tüm gücümüzle Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin arkasındayız” ifadelerini kullandı.
Hain saldırının gölgesinde gerçekleştirilen encümen toplantısı, gündemde yer alan 7 maddenin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi.

DKBB encümen toplantısı Gümüşhane’de yapıldı

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