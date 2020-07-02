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DKİB, ihracatçıları "Eximbank kredileri" konusunda bilgilendirdi

TRABZON HABERLERİ  | 02.07.2020 10:53 | Son Güncelleme

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan: - "Şu anda piyasada ihracatçıya en uygun şartlardan kredi sunan bankanın Eximbank olması nedeniyle amacımız bölgedeki tüm ihracatçıların Eximbank imkanlarından istifade etmesidir"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğince (DKİB), bölge ihracatçılarına yönelik "Eximbank kredileri" konusunda online sunum yapıldı.

DKİB'ten yapılan açıklamada, bölge ihracatçı firmalarının Eximbank kredi ve programlarından daha fazla istifade etmesi, ihracatçı firmaların finansman imkanlarına erişiminin kolaylaştırılması amacıyla DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Eximbank Trabzon Şube Müdürü Aslan Murat Babuşcu ve DKİB Genel Sekreteri İdris Çevik'in katılımıyla ihracatçılara online, webinar üzerinden sunum gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, toplantıya katılan Eximbank Trabzon Şube Müdürü Aslan Murat Babuşçu'nun, pandemi döneminde ihracatçılar için hazırlanan kredi paketleri, sigorta imkanları ve finansman olanakları hakkında detaylı bilgi verdiği kaydedildi.

- "Eximbank ihracatçıların bankası"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Eximbank'ın ihracatçılara en düşük faizle kredi kullandıran banka olduğunu ifade etti.

Eximbank'ın ihracatçıların bankası olduğunu vurgulayan Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Trabzon'da da şubesi açılması için DKİB tarafından büyük çaba sarf edildi. Eximbank'ın olanaklarının tanıtıldığı bu toplantıları periyodik aralıklarla ileriki tarihlerde de düzenlemeye devam edeceğiz. Şu anda piyasada ihracatçıya en uygun şartlarda kredi sunan bankanın Eximbank olması nedeniyle amacımız bölgedeki tüm ihracatçıların Eximbank imkanlarından istifade etmesidir."

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