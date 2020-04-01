YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. DKİB'den üyelerine "devletin sağladığı imkanları değerlendirin" çağrısı

DKİB'den üyelerine "devletin sağladığı imkanları değerlendirin" çağrısı

TRABZON HABERLERİ  | 01.04.2020 11:45 | Son Güncelleme

DKİB'den üyelerine "devletin sağladığı imkanları değerlendirin" çağrısı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında devletin ihracatçılar ve iş dünyasına sağladığı desteklerin takdire şayan olduğunu belirterek, üyelerine bu imkanlardan yararlanmaları çağrısında bulundu.

Gürdoğan yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının ülke ekonomisi üzerindeki etkilerinin azaltılması amacıyla devlet tarafından ihracatçılara, iş dünyasına ve vatandaşlara yönelik çeşitli önlemler alındığını anımsattı.

Bu tedbirlerin önemine işaret eden Gürdoğan, ihracatçılar tarafından bu desteklerin en iyi şekilde değerlendirilmesi halinde kayıpların kısa sürede telafi edileceğini, ihracat ve ekonominin salgının kontrol altına alınmasıyla çok hızlı bir şekilde toparlanacağını belirtti.

Yeni kredi imkanları ve kredi vadelerinde uzatma kararlarına özellikle özel bankaların sıkı sıkıya uymaları, ihracatçı ve iş dünyasına yönelik yapıcı bir tutum içinde olmaları gerektiğini vurgulayan Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Özellikle Türk Eximbank tarafından en uygun faiz oranı şartlarında 2 yıl vadeli ve tek seferde ödemeli reeskont döviz kredisi ihracatçımıza can simidi olacaktır. Tüm ihracatçılarımızın bu kredi için Trabzon Eximbank Şubesine başvurmalarını öneriyoruz. Yine Eximbank'ın daha önce kullanılan reeskont kredilerinin geri ödemelerinde 90 gün öteleme yapması, ihracat taahhütlerini 1 yıl uzatması da ihracatçımıza rahatlama sağlamaktadır. Ayrıca, aracı bankalar üzerinden kullandırılan sevk öncesi ihracat kredilerinde de Eximbank'ın 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihine kadar vadesi gelecek kredilerde 6 aya kadar vade uzatımı yapması ve taahhüt sürelerinin de aynı şekilde ötelenmesi önemlidir. Bu konuda da özel bankaların ihracatçıya yardımcı olmaları gerekiyor."

Gürdoğan, Merkez Bankası tarafından açıklanan destek paketleri içinde reeskont kredileri için ihracatçıya ayrı bir limit olarak Türk lirası üzerinden 360 gün vadeli yeni bir kaynak ayrılmasının da çok önemli olduğuna dikkati çekerek, bu krediye de ihracatçıların hem Eximbank hem de özel ve kamu bankaları üzerinden başvuruda bulunmalarını istedi.

Ahmet Hamdi Gürdoğan, yeterli teminatı olmadığından finansmana erişimde sorun yaşayan firmalar için Hazine kaynaklı kefalet sağlanması amacıyla Kredi Garanti Fonu üzerinden kefalet limitinin 500 milyar liraya çıkarılmasının, Eximbank kredileri ile diğer banka kredilerinin daha etkin kullanılmasına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKorona bunu da yaptırdı!Korona bunu da yaptırdı!
AFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarıAFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarı
Anahtar Kelimeler:
DKİB Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan İhracatçıya sağlanan destekler Trabzon

En Çok Okunan Yerel Haberler

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Trabzon Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
04:30
Sabah
05:57
Öğle
12:30
İkindi
16:04
Akşam
18:53
Yatsı
20:14

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Arın Eczanesi
Ortahisar
Derya Eczanesi
Ortahisar
Önder Eczanesi
Ortahisar
Merkez Eczanesi
Akcaabat
Başak Eczanesi
Akcaabat
Hilal Eczanesi
Arakli
Arsin Eczanesi
Arsin
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Trabzon'da öğretmenlerden sağlıkçılar için "yüz koruyucu siperlik" üretimi

Trabzon'da öğretmenlerden sağlıkçılar için "yüz koruyucu siperlik" üretimi

Trabzonspor, John Obi Mikel ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, John Obi Mikel ile yollarını ayırdı

Köksal Toptan Avrasya Üniversitesi’ni gezdi

Köksal Toptan Avrasya Üniversitesi’ni gezdi

Trabzonspor, kupada yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Trabzonspor, kupada yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Filografi Ve Sepet Örme Sanatları Sergide Buluştu

Filografi Ve Sepet Örme Sanatları Sergide Buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.