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  4. DKMP ekipleri bir taraftan doğaya yem bırakırken, bir taraftan da avcıları denetliyor

DKMP ekipleri bir taraftan doğaya yem bırakırken, bir taraftan da avcıları denetliyor

BAYBURT HABERLERİ  | 21.01.2020 15:05 | Son Güncelleme

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, bir taraftan olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanlarına yem bırakırken, bir taraftan da avcılara yönelik denetim çalışmaları devam ediyor.Bayburt’ta etkili olan soğuk havalarla beraber doğada yaban hayvanları için yemleme çalışmalarına devam ediliyor.

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, bir taraftan olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanlarına yem bırakırken, bir taraftan da avcılara yönelik denetim çalışmaları devam ediyor.
Bayburt’ta etkili olan soğuk havalarla beraber doğada yaban hayvanları için yemleme çalışmalarına devam ediliyor. Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) tarafından yapılan yemleme çalışmalarında ağır kış şartlarında aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenirken, yaban hayvanları popülasyonu da desteklenmesi amaçlanıyor. Dondurucu soğukların yaşandığı yüksek kesimlerde DKMP ekipleri bir taraftan yaban hayvanlarına yem bırakırken bir taraftan da avcılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Ekipler çalışmalar kapsamında avcıların evrak ve av malzemeleri kontrol edilirken, evrak ve tüfeklerinin yasalara uygun olan avcılara ise teşekkür ettiler.

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