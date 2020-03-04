YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. DKMP Şube Müdürlüğü’nden av sezonu uyarısı

DKMP Şube Müdürlüğü’nden av sezonu uyarısı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 04.03.2020 15:37 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak İl Şube Müdürlüğü, av sezonunun 1 Mart 2020 itibariyle kapandığını açıkladı.Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“2019-2020 Av Sezonu; Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca 01.03.2020 tarihi itibariyle ülke genelinde olduğu gibi Zonguldak ilimizde de kapanmıştır.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak İl Şube Müdürlüğü, av sezonunun 1 Mart 2020 itibariyle kapandığını açıkladı.
Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“2019-2020 Av Sezonu; Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca 01.03.2020 tarihi itibariyle ülke genelinde olduğu gibi Zonguldak ilimizde de kapanmıştır. Av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başlaması nedeniyle, 01.03.2020 tarihinden itibaren av sezonun açılacağı Ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık faaliyetleri yasak dönemine başlanmıştır. Av ve yaban hayvanlarının üreme, eş tutma, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süre zarfında toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi, av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması hususunda, daha duyarlı olmaları, yaban hayvanlarının yaşama alanlarının korunması ve onların rahatsız edilmemesi, ayrıca halkımızın herhangi bir yasal işlem ile karşılaşmaması için dikkatli olmaları gerekmektedir.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

81 yıl sonra Ankara’ya bağlandı

81 yıl sonra Ankara’ya bağlandı

Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü

Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü

Zonguldak Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
05:51
Sabah
07:16
Öğle
13:10
İkindi
16:19
Akşam
18:54
Yatsı
20:13

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Hekim Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yaşlı kadın evinin çatısında asılı bulundu

Yaşlı kadın evinin çatısında asılı bulundu

“Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor

“Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor

Asker kardan adam ilgi odağı oldu

Asker kardan adam ilgi odağı oldu

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Ünlü Ressam Ziya Büyük unutulmayan eserlerini sergiledi

Ünlü Ressam Ziya Büyük unutulmayan eserlerini sergiledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.