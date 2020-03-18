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DKMP’den yaban hayatına yem desteği

MUĞLA HABERLERİ  | 18.03.2020 09:16 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Muğla Şube Müdürlüğü ekipleri kar yağışının etkili olduğu Muğla’nın Köyceğiz ve Seydikemer’in yüksek kesimlerindeki yaban hayvanları için yem bıraktı.Muğla’nın Seydikemer ve Köyceğiz ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yaban hayvanlarına destek amaçlı yem desteği sürüyor.Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 4’üncü Bölge Müdürlüğü Muğla Şubesi ekipleri Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde özellikle kar yağışının devam ettiği yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan yaban hayvanlarının yem ihtiyacı aralıklarla sürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Muğla Şube Müdürlüğü ekipleri kar yağışının etkili olduğu Muğla’nın Köyceğiz ve Seydikemer’in yüksek kesimlerindeki yaban hayvanları için yem bıraktı.

Muğla’nın Seydikemer ve Köyceğiz ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yaban hayvanlarına destek amaçlı yem desteği sürüyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 4’üncü Bölge Müdürlüğü Muğla Şubesi ekipleri Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde özellikle kar yağışının devam ettiği yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan yaban hayvanlarının yem ihtiyacı aralıklarla sürüyor. Son olarak Seydikemer ve Köyceğiz ilçelerinin yüksek kesimlerine ekipler tarafından 1000 kg arpa, mısır, buğday ve saman balyası ile yemleme çalışması yapıldı.
DKMP Muğla Şube Müdürlüğü, kar yağışının devam etmesi durumunda yaban hayvanlarına yem desteğinin devam edeceğini açıkladılar.

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