Doblo'nun "Frigo Maxi" versiyonu satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - Fiat Professional, "Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Hafif Ticari Aracı" Doblo'nun, soğuk zincir taşımacılığına yönelik geliştirilen özel yalıtım ve soğutucu ünitesine sahip "Frigo Maxi" versiyonunu satışa sundu.

TOFAŞ açıklamasına göre, Doblo Frigo Maxi, gıda taşımacılığına uygun ve bu sektörde ticaret yapan müşterilerin görüşleri dikkate alınarak tasarlanmış olmasıyla dikkati çekiyor. Salgın nedeniyle artan uzaktan alışveriş alışkanlıkları ile büyüyen şehir içi lojistik hizmetlerinde müşterilere en iyi hizmet sunma amacıyla geliştirilen Frigo Maxi’nin yalıtımında kolay sökülüp takılabilen ve maksimum ısı yalıtımı sağlayan modüler izolasyon panelleri yer alıyor. Yükleme alanı genişliği 1.442 mm’ye ve yüksekliği 1.180 mm’ye varan Doblo Frigo Maxi’nin yükleme hacmi 2,2 metreküp; istiap haddi ise 819 kilogram olarak öne çıkıyor.

Fiat Professional güvencesiyle pazara sunulan ve bozulabilir gıdaların güvenle taşınmasına imkan sağlayan Frigo Maxi’yi tercih eden müşteriler, herhangi bir ek prosedür ile de uğraşmıyor. Doblo Frigo Maxi’nin, ikinci aşama tip onay belgesi sayesinde, araçlarını TSE ve TÜV’e götürmeden bayilerden teslim alıp tescil işlemlerini yaptırabiliyorlar.

- Fiat Professional garantisiyle, farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler

Açıklamaya göre, "Frigo Maxi" üç farklı şekilde tercih edilebiliyor. Frigo Maxi’nin "+4 santigrat derece" soğutma sınıfında kullanıma uygun olan ilk versiyonu, başta, sanal marketler olmak üzere et, balık, meyve, sebze taşımacılığı, pastane ve çiçekçi gibi meslek grupları için önemli taşıma ve nakliye avantajları sunuyor. Gizli kondenserere sahip bu versiyonda aracın tavanına müdahale edilmeden aerodinamik yapısı korunmuş oluyor ve alçak tavanlı otopark gibi yerlerde rahat bir kullanım imkanı sağlıyor.

Yine "+4" santigrat derece soğutma sınıfına yönelik olarak tasarlanan tepe kondenserli ikinci versiyonda ise ilk versiyona ek olarak sürücü bölümünde konforu arttırmak için klima sunuluyor. Tofaş Ar-Ge mühendislerinin çalışmaları ile geliştirilen bu versiyon aynı anda hem soğutucu hem de klima sunması sebebiyle sektördeki birçok çözümden ayrışarak ön plana çıkıyor.

Aracın üzerinde yer alan tepe kondenser kapağı ise yüksekliği ve tasarımı aracın aerodinamik yapısına minimum etki edecek şekilde konumlanıyor. "eksi 18 santigrat derece" dondurulmuş gıda taşımacılığına uygun olan üçüncü versiyonda ise soğutma işlemi tepe kondenseri ile yapılıyor.

Gıda taşımacılığındaki ihtiyaçları dikkate alarak sağlıklı ve uygun koşullarda taşıma yapmayı sağlayan, sağlam, kaliteli ve şık tasarımıyla dikkat çeken DoblO Frigo Maxi’nin gizli kondenserli ilk versiyonu bayilerde yerini aldı. Diğer versiyonların satışına ise ilerleyen günlerde başlanması hedefleniyor.

Doblo Frigo Maxi, Fiat Kasko ile Koç Fiat Kredi’nin sunduğu cazip kredi avantajları, "3 yıl 150 bin kilometre garantisi" ve 290 bin 500 TL'den başlayan fiyatla satın alınabiliyor.

