Doç. Dr. Ay: “Meme kanserinde ailesel geçiş olabilir”

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Abdülhalim Serden Ay, meme kanserinde erken teşhisin en önemli faktör olduğunu, kişinin bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Abdülhalim Serden Ay, meme kanseri hastalığının bulguları, teşhis ve tedavileri konusunda değerlendirmelerde bulundu. Meme kanserinde genetik faktörlerin de etkili olduğunu belirten Doç. Dr. Ay, “Genetik yapıda çeşitli faktörler ve normal yaşlanmanın etkisiyle ortaya çıkan bozukluklar kansere neden olur. Ancak meme kanserinin sadece yüzde 7-9‘luk bir kısmı ailesel geçişlidir. Özellikle anne tarafından genç yaşta meme kanseri ve erkek meme kanseri görülmesi ailesel bir geçişe işaret edebilir” dedi.

Meme kanserinin nasıl anlaşılabileceği konusunda bilgiler veren Doç. Dr. Ay, “Hastalığın en sık rastlanan belirtisi, memede ağrısız, zamanla büyüyen bir kitlenin hissedilmesidir. Ancak, hastaların çok azında ağrı da belirtilere eşlik edebilir. Daha nadir olarak memede çekintiler, deride kalınlaşma, şişlikler, deride tahriş ya da bozulmalar ve meme ucunun hassaslaşması ya da içe dönmesi de dâhil olmak üzere meme ucu belirtileri yer almaktadır. Sanıldığının aksine ağrı ve kanlı akıntı ileri evrelerde ortaya çıkmaktadır” diye konuştu.