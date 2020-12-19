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Doç. Dr. Aydın, "Beynine Bir Kez Hava Değmeye Görsün" isimli eseri kitap severler için anlattı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 19.12.2020 15:16 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından üretilen video içeriği “Bibliyofil”e bu hafta ESOGÜ Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi uzmanı ve Hava ve Uzay Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.

Doç. Dr. Aydın, "Beynine Bir Kez Hava Değmeye Görsün" isimli eseri kitap severler için anlattı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından üretilen video içeriği “Bibliyofil”e bu hafta ESOGÜ Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi uzmanı ve Hava ve Uzay Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Emre Aydın konuk oldu.
Dr. Frank Vertosick’in popüler bilim kitabı olan "Beynine Bir Kez Hava Değmeye Görsün" isimli eserini kitap severler için anlatan Doç. Dr. Hasan Emre Aydın, bir beyin cerrahının anılarının yer aldığı, gerçek hayat hikayelerinden oluşan bu kitaptan bazı anektodlar paylaştı. Kitabın yalnızca hekimlerin değil herkesin okuyabileceği bir dili ve üslubu olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Hasan Emre Aydın, eserde yazarın mesleki deneyimleri sırasında yaşadığı ve çoğunlukla dramatik olan hasta hikayelerinin öykü dili ile anlatıldığını belirtti. Doç. Dr. Hasan Emre Aydın, kendisinin de bir beyin cerrahı olarak kitaptan çok etkilendiğini, kendi mesleki deneyimleri ile okuduğunu kaydetti.

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