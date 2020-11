Doç. Dr. Başgül’den ailelere deprem uyarısı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül, son olarak İzmir’de meydana gelen depremden sonra, toplumda en çok çocukların etkilendiğini belirterek, ailelere çocuklarını bilinçlendirme konusunda büyük görev düştüğünü söyledi.

Çocuk sağlığı ile ilgili birçok bilimsel makalesi bulunan HKÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül, Türkiye’nin konum olarak deprem kuşağında olduğunu vurgulayarak, çocukların zihnindeki belirsizliklerini gidermek ve endişelerini azaltmak için, ailelerin çocuklarına deprem hakkında doğru bilgi vermelerinin oldukça önemli olduğunu belirtti.

“Depremler her yaş grubunu etkiliyor”

Günümüzde yaşadığımız ve artan depremlerin her yaş grubunu etkilediğini söyleyen Başgül, “Ülkemiz konum olarak deprem kuşağında bulunmaktadır. Günümüzde yaşadığımız ve artan depremler her yaş grubunu etkilemektedir. Fiziksel ve psikolojik sağlığımız için bu konuda kendimizi, çevremizi ailemizi özellikle çocuklarımızı bilinçlendirmemiz ve buna uygun sağlıklı koşulları oluşturmamız gerekiyor, çünkü bu durumdan en çok etkilenen maalesef çocuklarımız. Çocuklarımızı deprem hakkında bilinçlendirir ve depremin ne olduğu, deprem anında yapılması ve yapılmaması gereken davranışları öğretirsek, çocuklar deprem anında daha az panikler, uygun davranışı gösterebilir ve sonrasında oluşabilecek psikolojik zorlukları daha kolay atlatabilir” dedi.

“Deprem çocuklara sade ve anlaşılır biçimde anlatılmalı”

Ailelerin, depremi çocuklarına sade ve anlaşılır biçimde anlatmasının önemine de değinen Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül, “Çocukların belirsizliklerini gidermek ve endişelerini azaltmak için onlara deprem hakkında doğru bilgi vermemiz önemlidir. Evde birkaç kere pratik yapılmalı ve hayat üçgeni pozisyonunu anladığından ve uygulayabileceğinden emin olunmalı. Balkona çıkmanın ve merdivenlere koşmanın yanlış davranışlar olduğu öğretilmeli. Deprem anında heyecanlanmasının normal olduğu, sakinleşmesi için nefesini kontrol edebileceği söylenmeli, nefes kontrolü öğretilmeli ve bir iki uygulama yapılmalı” ifadelerini kullandı.

“Çocuklar yaptığımız davranışlardan etkileniyor”

Deprem yaşayan bireylerin deprem sonrasında öncelikle kendi duygu durumlarını kontrol altına almalarının büyük önem taşıdığını belirten Başgül, ”Çocuklar içinde bulunduğumuz kaygı endişe gibi duyguları hissedebiliyor ve söylenilenlerden çok yaptığımız davranışlardan etkileniyor. Çocuğa nasıl hissettiğini sormak, onunla konuşmak artık güvende olduğunuzu söyleyip onun rahatlamasını sağlamak çok önemlidir. Çocuklara “korkma, geçti” demek olumlu bir tutum olmayacaktır. Onların korkma duygularına öncelikle eşlik edilmesi gerekir. Çünkü böyle hissetmeleri son derece normaldir. Kendi duygularınızı da paylaşarak kaygının, korkunun, üzüntünün normal ve ifade edilebilir duygular olduğunu anlamalarını sağlayabiliriz” diye konuştu.