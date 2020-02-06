Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Avrasya Üniversitesi, alanında tanınmış akademisyenleri bünyesine katmaya devam ediyor. Doç. Dr. Bülent Şen, Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde Bölüm Başkanı olarak göreve başladı.

Şen göreve başlamasının ardından Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Ömer Yıldız, hem Türkiye’nin hem de dünyanın en iyi üniversitelerinden birisi olmak istediklerini söyledi. Yıldız "Bazı alanlara yoğunlaşıp, o alanlarda bir numara olmak istiyoruz. Böyle iddiası olan kurumlar ses getirme ve iz bırakma konusunda çok daha geniş kapasiteye sahip kurumlardır. Bunun için alanında en iyisi olan, proje üreten hocalarımızın üniversitemizde bulunmasını çok istiyoruz. Bülent Şen hocamız da birçok alanda ülkemizde kendisini kanıtlamış, ailelerin hayat kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları, duygusal zekâ ile eğitim ve iş yaşamına katkıları ve birçok alanda yayınlanan kitapları ve medya çalışmaları ile gündemde olan değerli bir akademisyen. Kendisini Avrasya Üniversitesini tercih ettiği için kutluyorum. Öğrencilerimizin kendisinden en üst düzeyde yararlanacağı, fayda sağlayacakları kanaatindeyim, hayırlı olsun” dedi.

Doç. Dr. Bülent Şen de Avrasya Üniversitesi bünyesinde görev yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.