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Doç. Dr. Recep Aktimur; “Mide botoksu obezite tedavisinde başarısızlığı kanıtlanmış bir yöntemdir”

ADANA HABERLERİ  | 22.05.2020 12:38 | Son Güncelleme

Doç.

Doç. Dr. Recep Aktimur; “Mide botoksu obezite tedavisinde başarısızlığı kanıtlanmış bir yöntemdir”

Doç. Dr. Recep Aktimur, mide botoksunun obezite tedavisinde başarısızlığı net olarak kanıtlanmış bir yöntem olduğunu belirterek, “Mide botoksu ile zayıflamak mümkün görünmemektedir’’ dedi.
Mide botoksu hakkında bilinmesi gerekenleri anlatan Doç. Dr. Recep Aktimur, sosyal medyada görülen, reklamında tanınan bir ünlünün yer aldığı zayıflama ürünler bilimsel olarak ne kadar sağlam kanıtlara sahipse mide botoksunun da ancak o kadar başarılı olabileceğini söyledi.
Aktimur, “Hatta bahsettiğimiz ürünler daha bile şanslı diyebiliriz, en azından onların bu iddialarını karşılayamadığı bilimsel yayınlar tarafından kanıtlanmış değil. Diğer yandan, mide botoksunun obezite tedavisinde başarısız olduğu şimdiye kadar yapılmış olan bilimsel yayınlarda kanıtlanmış durumda. Ne yani, kral çıplak mı? Ne yazık ki öyle. Halbuki ne kadar da güzel reklam yapılır ne kadar da güzel anlatılırdı değil mi, gerçi zaten bunu hepiniz biliyorsunuz, çok güzel anlatılıyor” diye konuştu.
Mide botoksunun bir tedavi değil, endoskopi ile uygulanan bir işlem olduğunu belirten Doç. Dr. Recep Aktimur, başka merkezlerde mide botoksu yaptıranları başarı elde edemedikleri mide botoksu işlemlerinden sonra sıkça ameliyat ettiğini belirtti.
Reklamların evrilmesine de dikkat çeken Doç. Dr. Recep Aktimur; "Önceleri ameliyata gerek olmadan 15 dakikalık bir işlemle zayıflayabilirsiniz’ diye ortaya çıkan reklamlar şu anda işlem sonrası yakın diyetisyen ve psikolog desteği içermekte olduğunu belirtti. Yani aslında amaç plasebo, diyetisyen ve psikolog gibi motive edici etmenlerle kilo vermeye yatkın insanlarda sağlanabilecek kilo kaybını elde etmek ve masanın kırık bacaklarını destekleyip ayakta tutmaya çalışmak. Tabii bu noktada şu soru akla gelebilir, mide botoksunun zararı var mı, zararı yoksa yaptırıp denemekten zarar gelmez.. Mide botoksu uygulamasının zararlı olduğunu söylememiz adil olmayacak ama, size zarar vermeyen ancak işinize de yaramayan bir ürün alırken para vermenin mantıklı olduğunu düşündüğünüzü de sanmıyorum.”

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