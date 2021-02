Doç. Dr. Sezgin Oxford’lu akademisyenlere uzaktan konferans verdi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Klasik Arkeoloji Öğretim Üyesi ve Aigai kazısı başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin Oxford Üniversitesi bünyesinde "Aigai’nin Hellenistik Dönem Yapıları ve Şehir Planlaması" başlıklı konferans verdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, Oxford Üniversitesi bünyesindeki "Ancient Architecture Discussion Group" (Antik Mimari Tartışma Grubu) bünyesinde "Urban Planning and Structures of the Hellenistic Period in Aigai" (Aigai’ın Hellenistik Dönem Yapıları ve Şehir Planlaması) başlıklı konferans verdi.

Microsoft Teams sistemi üzerinden yürütülen konferansa, Oxford Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri ve alanında uzman araştırmacılar katıldı. Aigai’da yürütülen arkeolojik çalışmaların sonuçlarını merakla bekleyen bilim insanlarının bu etkinliğe kendisini konuşmacı olarak davet ettiğini belirten Dr. Sezgin, konferans sayesinde Üniversitemizin uluslararası tanınırlığına ve ülkemizin kültürel değerlerinin tanıtımına katkı sağlayabilmekten çok mutlu olduğunu belirtti. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi adına yürütülen Aigai antik kenti arkeolojik çalışmaları sonucunda Anadolu’nun geçmişine, mimarlık tarihine ve kültürün gelişimine yönelik önemli bilgilerin elde edildiğini sözlerine ekledi.