YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne doktor ataması

Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne doktor ataması

24.02.2021 09:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne doktor ataması

Kütahya’nın Simav Doç.

Kütahya’nın Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne, Sağlık Bakanlığı’nın 2021 yılı Ocak dönemi atamaları kapsamında, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Psikiyatri Uzman Doktoru Müge Atçakarlar göreve başladı.
AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, hekim noktasından güçlenmeye devam ettiklerini belirtti. Kulat, “ Simav ve çevre ilçelerin kaliteli, eksiksiz bir sağlık hizmetinden faydalanabilmeleri adına, Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’nde eksik olan branştaki doktorları tamamlamaya devam ediyoruz. Hastanemize ataması gerçekleşen Psikiyatrist Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Müge Atçakarlar göreve başlamıştır. Hayırlı olsun” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Kütahya Namaz Vakitleri 26 Şubat Cuma

İmsak
06:08
Sabah
07:31
Öğle
13:18
İkindi
16:24
Akşam
18:56
Yatsı
20:13

Kütahya Nöbetçi Eczaneler26 Şubat Cuma

Dönmez Eczanesi
Merkez
Kurtuluş Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Sağlık Eczanesi
Gediz
Sıhhat Eczanesi
Simav
Merve Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kaymakam Yıldız’dan esnafa denetim

Kaymakam Yıldız’dan esnafa denetim

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bilecik’in acı günü

Bilecik’in acı günü

Şuhut Keklik Üretme İstasyonunda bu yıl 9 bin keklik üretimi hedefleniyor

Şuhut Keklik Üretme İstasyonunda bu yıl 9 bin keklik üretimi hedefleniyor

2. Lig Beyaz Grup: Niğde Anadolu FK:0 Çorum FK: 0

2. Lig Beyaz Grup: Niğde Anadolu FK:0 Çorum FK: 0

Diğer Haberler

Kütahya’da dolandırdı, Afyon’da yakalandı

Kütahya’da dolandırdı, Afyon’da yakalandı

Kıbrıs Gazisi Mehmet Dinç toprağa verildi

Kıbrıs Gazisi Mehmet Dinç toprağa verildi

30 kadrolu işçinin sözleşmesi imzalandı

30 kadrolu işçinin sözleşmesi imzalandı

Kütahya Tasarım Teknokent’te Kuluçka Merkezi

Kütahya Tasarım Teknokent’te Kuluçka Merkezi

DPÜ’den Meslek Lisesi öğrencileri için uluslararası proje

DPÜ’den Meslek Lisesi öğrencileri için uluslararası proje

Pearson’dan DPÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’na Denklik Raporu

Pearson’dan DPÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’na Denklik Raporu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.