Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne doktor ataması

Kütahya’nın Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne, Sağlık Bakanlığı’nın 2021 yılı Ocak dönemi atamaları kapsamında, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Psikiyatri Uzman Doktoru Müge Atçakarlar göreve başladı.

AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, hekim noktasından güçlenmeye devam ettiklerini belirtti. Kulat, “ Simav ve çevre ilçelerin kaliteli, eksiksiz bir sağlık hizmetinden faydalanabilmeleri adına, Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’nde eksik olan branştaki doktorları tamamlamaya devam ediyoruz. Hastanemize ataması gerçekleşen Psikiyatrist Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Müge Atçakarlar göreve başlamıştır. Hayırlı olsun” dedi.

