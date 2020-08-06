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Dodurga Barajı’na gitmek 3 gün süreyle yasaklandı

BİLECİK HABERLERİ  | 06.08.2020 18:20 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Dodurga Barajı’na İlçe Hıfsızsıhha Kurulu kararıyla Cuma günü dahil hafta sonu ile birlikte toplam 3 gün gitmek yasaklandı.Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki Dodurga Barajı’na gitmek bir süreliğine yasaklandı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Dodurga Barajı’na İlçe Hıfsızsıhha Kurulu kararıyla Cuma günü dahil hafta sonu ile birlikte toplam 3 gün gitmek yasaklandı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki Dodurga Barajı’na gitmek bir süreliğine yasaklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Selim Tuna şunları söyledi:
"Bozüyük İlçe Hıfsızsıhha Meclisi 04.08.2020 tarih ve 2020/59 Karar No gereği, ilçemiz Dodurga Barajı’nda Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri kamp yapmak, çadır kurmak, balık tutmak ve piknik yapmak gibi faaliyetler geçici bir süreliğine durdurulmuştur. Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfsızssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlem yapılacaktır."

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