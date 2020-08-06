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Dodurga Beldesinde kapsamlı denetim

BİLECİK HABERLERİ  | 06.08.2020 18:24 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği genelgesi doğrultusunda kapsamlı denetim yapıldı.Belediye Başkanı Selim Tuna, Jandarma Karakol Komutanı Osman Baykal ve ekiplerinin katıldığı denetimlerde belde esnafı ve işyerlerinde denetimler yapıldı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği genelgesi doğrultusunda kapsamlı denetim yapıldı.
Belediye Başkanı Selim Tuna, Jandarma Karakol Komutanı Osman Baykal ve ekiplerinin katıldığı denetimlerde belde esnafı ve işyerlerinde denetimler yapıldı. Denetimlerde belde halkına duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Selim Tuna, belde olarak sağlıklı ve huzurlu bir Dodurga için Covid-19 tedbirleri kapsamında kurallara uymaya devam edilmesi tavsiyesinde bulundu.

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Cebeci Eczanesi
Golpazari
Kaan Eczanesi
Sogut
İlker Eczanesi
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