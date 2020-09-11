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Dodurga’da kapsamlı korona denetimi

BİLECİK HABERLERİ  | 11.09.2020 11:45 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği korona virüs (Covid-19) tedbirleri genelgesi doğrultusunda kapsamlı denetim yapıldı.Denetimlere Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan ve Dodurga Jandarma Karakol Komutanı Osman Baykal katıldı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği korona virüs (Covid-19) tedbirleri genelgesi doğrultusunda kapsamlı denetim yapıldı.
Denetimlere Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan ve Dodurga Jandarma Karakol Komutanı Osman Baykal katıldı. Denetimlerde belde halkına duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Kaymakam Hasan Yaman, sağlıklı ve huzurlu bir Dodurga için covid-19 tedbirleri kapsamında kurallara uymaya devam edilmesi tavsiyesinde bulunarak, "Lütfen pandemi sürecinde, temizlik, maske ve mesafeye dikkat ederek tedbirlere uyalım” dedi.

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