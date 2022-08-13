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DOF Robotics’in yeni ürünü Nautilus görücüye çıktı

13.08.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan: - “Teknoloji açıdan zenginleştirilmiş deneyimler tasarlamak için varız. Müşteriler en iyisini bekliyor ve hiç şüphemiz yok ki DOF, sürekli büyüyen bir endüstride çalışmalarını hızlandırmaya devam ediyor”

İSTANBUL (AA) - İleri sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerini kullanarak hareket simülatörleri ve etkileşimli VR oyunları geliştiren DOF Robotics, yüzde 100 yerli yazılıma sahip, Nautilus ürününü tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin son zamanlarda daha fazla hayatın içinde yer almasıyla gerçek hayatta deneyimleme imkânı bulunamayan tecrübelerin simüle etme fırsatı oluşuyor.

Sürekli gelişimi ve yeni teknolojileri hayata geçirmeyi ilke edinen ve kurulduğu 2006 yılından bugüne, yerli imkânlarla üretim yapan şirketlerden DOF Robotics, yeni ürünü Nautilus’u beğeniye sundu.

6 eksenli ve 260 derece bir ekrana sahip olan Nautilus 12 kişilik bir kapasiteye sahip. Simülasyon sırasında su efektleri ile oluşturduğu his ile kullanıcıları sürükleyici ve gerçekçi bir su altı deneyimine götüren Nautilus, insanların bakış açısından derinlikleri keşfetmelerini sağlıyor.

- “Tematik ve teknik tasarımlara sahip olmaktan gurur duyuyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, yaklaşık 10 yıldır ürünlerde metaverse teknolojisini kullandıklarını ve dünya çapında 80’den fazla ülkeye ve 350’den fazla lokasyona ürünleri ihraç ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çok sayıda patentli simülasyon sürüşü, makine, eğlence projesinin yanı sıra tematik ve teknik tasarımlara sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Diğer çalışmalarımızda da uluslararası ödüllere layık görülmemiz de bizleri daha da motive ediyor. Sektörün bileşenleri tarafından da yoğun ilgi görüyor.

ATRAX 2019 çatısı altında düzenlenen 'Shining Star Awards 2019 Ödülleri’'nde 'En Başarılı Yeni Ürün’' ödülüne layık görülen Hurricane, ABD’de düzenlenen CES 2019’da 'Arttırılmış Gerçeklik-Sanal Gerçeklik' kategorisinde İnovasyon Ödülü’nün sahibi olmuştu. Teknolojik açıdan zenginleştirilmiş deneyimler tasarlamak için varız.

DOF Robotics, doğru VR Entertaintment karışımını merkezlerimize getiriyor. Müşteriler en iyisini bekliyor ve hiç şüphemiz yok ki DOF, sürekli büyüyen bir endüstride çalışmalarını hızlandırmaya devam ediyor. Şirketimiz her yıl yenilikler yapıyor ve müşterilerimizi stressiz, eğlenceli bir ortama çekmenin daha iyi yollarını buluyor.”

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