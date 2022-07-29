DOF Robotics'ten "bilişim alanında enflasyonla mücadele" hamlesi

İSTANBUL (AA) - DOF Robotics Üst Yöneticisi (CEO) Bakit Baydaliev, "Mevcut satış fiyatlarımızın revizyonu, distribütör yüzdelerinin ve indirim oranlarımızın gözden geçirilmesi, iyileştirebilecek maliyet kalemleri üzerinde çalışmalar ve toplu alımlarda indirimler gibi şirketin karlılığını koruyucu politikalar izlemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

DOF Robotics açıklamasına göre, dünyada ve ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon karşısında varlığını ve karlılığını korumak için kolları sıvayan şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Artan enflasyon oranları nedeniyle şirketler mevcut karlılığını korumak ve mümkünse arttırmak adına birçok politikayı uygulamaya koymaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baydaliev, fiyatların hızlı arttığı bir dönemde ürün ve malzeme alımlarını hızlandırmaya ve sabit fiyatlı uzun dönemli alım anlaşmaları sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Baydaliev, "Mevcut enflasyon ortamının yönetilmesi, özellikle ürün arzının ve TYZ sisteminin bozulmasıyla daha da karmaşık bir hale geldi. İleride oluşabilecek fiyat artışları sebebiyle 1-2 ay olan tedarik sürecimiz 8-9 aya kadar uzadı. Mevcut satış fiyatlarımızın revizyonu, distribütör yüzdelerinin ve indirim oranlarımızın gözden geçirilmesi, iyileştirebilecek maliyet kalemleri üzerinde çalışmalar ve toplu alımlarda indirimler gibi şirketin karlılığını koruyucu politikalar izlemeye çalışıyoruz." yorumunu yaptı.

Baydaliev, kur artışları, yaşanan belirsizlikler ve içinde bulunduğumuz enflasyonist ortamda şirketin karlılığını korumak ve mümkünse artırmak adına yeni politikaları uygulamaya çalıştıklarını belirtti.

Uygulanan politikalarla ilgili ana maddeleri sıralayan Baydaliev, şunları kaydetti:

"Tedarikçiler ile alım fiyatlarımızı sabitleyerek uzun dönemli toplu alım anlaşmaları yapmak, maliyet düşürücü ve verimlilik artırıcı kalemleri üzerinde iyileştirici çalışmalarda bulunmak, satış fiyatlarının, indirimlerin ve özel distribütör fiyatlarının gözden geçirilmesi gibi politikalar belirledik. Bu doğrultuda uzun vadede şirketimiz, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız adına fayda sağlayıp sürdürülebilir bir sistem yaratmayı hedefliyoruz."

- "Müşterilerin termin sürelerine maksimum düzeyde uymaya çalışıyoruz"

Baydaliev, uzun dönemli alım anlaşmaları ile sadece fiyatları sabitleyerek maliyetleri kontrol edebilmek değil, aynı zamanda stoklu çalışmaya, ve bozulan TYZ’yi öngörülebilir kılmayı amaçladıklarını belirtti.

Müşterilerin termin sürelerine maksimum düzeyde uymaya çalıştıklarını ifade eden Baydaliev, "Aksi halde çip krizi ile beraber ortaya çıkan uzun terminler ticaretimizi son derecede olumsuz etkilemektedir. Buna ek toplu alımlar sürekli artan fiyatlarda indirimler sağlıyor, ve yine termini uzun ürünleri stokumuzda tutmayı öngörüyoruz." açıklamasını yaptı.

Baydaliev, "Artan malzeme, enerji ve işçilik maliyetlerimizi daha yüksek fiyat, veya daha az indirim politikası ile telafi ediyoruz. Bu şekilde hem aktif hem pasif aksiyonlar ile karlılığımızı korumaya çalışıyoruz." dedi.

