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Doğa Cadde AVM, sevgilileri unutmadı

MALATYA HABERLERİ  | 14.02.2020 18:21 | Son Güncelleme

Doğa Cadde Alışveriş Merkezi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle gül dağıttı.Malatya’da bulunan Doğa Cadde Alışveriş Merkezi tarafından geleneksel hale gelen 14 Şubat Sevgililer Günü kutlaması bu yıl da unutulmadı.

Doğa Cadde Alışveriş Merkezi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle gül dağıttı.
Malatya’da bulunan Doğa Cadde Alışveriş Merkezi tarafından geleneksel hale gelen 14 Şubat Sevgililer Günü kutlaması bu yıl da unutulmadı. AVM önünde gün boyunca vatandaşlara gül dağıtılırken, AVM Yöneticisi Cemile Gezer, “Sadece bir gün için değildir heyecanınız, gözlerine her baktığınızda sevgisi kalbinizde büyüyecek, aşkı yüreğinizde hissettiğiniz sürece de bu heyecan daima var olacaktır” dedi.
Tüm özel günlerde olduğu gibi bugünün de kendileri için önemli bir gün olduğunu belirten Gezer, “Çünkü aşık olmak, her bir zerrenizle aşık olmaktır sevgilinin her bir zerresine. Ve diyeceğim ki aşk güzel şey. Bazı duyguları yazamazsınız, anlatamazsın ancak hissedebilirsiniz. Bu yüzden sadece yaşarsınız. Sadece bir gün değil, birbirinizi sevdiğiniz her gün ve her nefes sevgililer günü” ifadelerine yer verdi.

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İkindi
15:42
Akşam
18:09
Yatsı
19:26

Malatya Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Ferah Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Tolga Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
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