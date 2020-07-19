Doğa etkinliklerine kayıtlar başlıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen doğa etkinlikleri için kayıtlar başlıyor.

Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yoga, gökyüzü gözlem, doğa ve gece yürüyüşü temalı kampçılık etkinlikleri düzenleniyor. Doğada yaşamı desteklemek, tanıtmak ve bir spor faaliyeti olması amacıyla; 7-8 Ağustos’ta kampçılık ve gece yürüyüşü, 12 Ağustos’ta kampçılık ve gökyüzü gözlem, 21-22 Ağustos’ta kampçılık ve yoga, 28-29 Ağustos’ta da kampçılık ve doğa yürüyüşü etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Kayıtlar 20 Temmuz’da başlıyor

Sarıcakaya yolunun 30’uncu kilometresinde bulunan Kozlu Bahçe’de düzenlenecek etkinlikler için kayıtlar ise 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Korona virüsle mücadele kapsamında alınacak tedbirler eşliğinde düzenlenecek etkinliklere, 18 yaşını doldurmuş bireyler ve aileleri yanında olması şartıyla 18 yaş altı çocuklar katılabilecek.

