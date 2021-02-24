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Doğa fotoğrafçısından örnek davranış

24.02.2021 11:08 | Son Güncelleme:
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Bitlis’te doğa fotoğrafları çeken Emrah Kendilci, fotoğrafladığı yaban ördeklerini yemlemeyi de ihmal etmiyor.Kış mevsiminde Bitlis Deresi’nde konaklayan yaban ördekleri doğa fotoğrafçıları tarafından fotoğraflanıyor.

Bitlis’te doğa fotoğrafları çeken Emrah Kendilci, fotoğrafladığı yaban ördeklerini yemlemeyi de ihmal etmiyor.
Kış mevsiminde Bitlis Deresi’nde konaklayan yaban ördekleri doğa fotoğrafçıları tarafından fotoğraflanıyor. Fotoğrafçılar, çetin kış şartlarında yem bulmakta zorlanan yaban ördeklerini yanlarında götürdükleri ekmeklerle beslemeyi de ihmal etmiyor. Bitlis Deresi’ndeki yaban ördeklerini fotoğraflayan ve yemleyen doğa fotoğrafçısı Emrah Kendilci, “Hobi olarak fotoğraf çekiyorum ve doğa fotoğrafı çekmeyi seviyorum. Bitlis’te fotoğraf çekerken yeşilbaşlı yaban ördeği sürüsüne denk geldim. Bitlis Deresi’ni mesken tutmuşlar. Yaklaşık bir aydır bu ördekleri gözlemliyorum. Bu bölge güvenli olduğu için rahat hareket ediyorlar. Avcıların bu bölgeye gelip avlanması hem yasak hem de risklidir. Bu yıl bol bol fotoğraflarını çektim, video kayıtlarını aldım. Arşivlerime güzel kareler ekledim. Kış aylarında hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Elimizden geldiğince doğaya onlar için yiyecekler bırakalım. Biz buraya gelirken ördeklere yiyecekler bıraktık. Lütfen yaban hayatını koruyalım. Bu güzellikler her zaman ilimize değer katacaktır” dedi.

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