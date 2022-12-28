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Doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı beyaza büründü

28.12.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı kar ile buluştu. Beyaz örtüyle kaplanan Tabiat Parkı’na gelen ziyaretçiler, doğanın tadını çıkardı.

Doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı beyaza büründü

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı’nda etkili olan kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu. Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük, fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sundu. Hafta içi olması sebebiyle doğa harikası bölgeye gelen az sayıda ziyaretçi, karlı havanın tadını çıkardı. Gölün belli bir kısmının soğuk sebebiyle donduğu görüldü.

Bolulu olduğunu ancak il dışında çalıştığını ifade eden ziyaretçi, "Gölcük’ü çok beğeniyoruz. Zaten Türkiye’nin doğa harikası bir bölgesi. Şuanda tamamen beyaz gelinliğini giydiği için harika görünüyor" dedi.

Gölcük’e ilk defa geldiğini söyleyen bir başka ziyaretçi ise "Gerçekten harika bir doğası var. Oğlumla birlikte ilk defa geliyoruz. Tabiat olarak çok güzel" diye konuştu.

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