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Doğa harikası göle arazi aracı ile girilince, muhtar göle giden yolu iş makineleri kayalarla kapattı

ANTALYA HABERLERİ  | 10.12.2020 11:56 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce yerli yabancı turistin ziyaret ettiği doğa harikası Yeşil Göle arazi aracı ile giren bir kişi gölü tahrip etti.

Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce yerli yabancı turistin ziyaret ettiği doğa harikası Yeşil Göle arazi aracı ile giren bir kişi gölü tahrip etti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından gelen tepkiler üzerine mahallenin muhtarı iş makinesi ile yolu araç ulaşımına kapattı.
Kaş’ta bulunan bin 800 metre yüksekliğindeki Yeşil Göle bazı kişiler, arazi aracı ile girerek tur attı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin Yeşil Göle aracı ile girmesine öfkelenen vatandaşlar duruma sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi. Vatandaşların gölde tahribe yol açan kişi ya da kişilerin bulunarak cezalandırılmasını ve göl yolunun araç trafiğine kapatılmasını talep etti. Gelen tepkiler üzerine harekete geçen Gömbe Mahalle Muhtarı Süleyman Kocakehya, yetkililerle görüşme yaparak, Yeşilgöl’ün tahribata uğradığını belirtip yolun kapatılmasını talep etti. Gelen olumlu cevabın ardından harekete geçen muhtar Kocakehya, iş makinelerinin yardımı ile yolu büyük taşlar ile kapattı. Gölün yolunun kapatılması sevinçle karşılandı.

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