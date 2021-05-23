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Doğa harikası Kanlıbüvet Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor

23.05.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki kanyon, turkuaz rengindeki suyu ve zengin florasıyla seyri doyumsuz manzara oluşturuyor - Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan: - "Kanyona yıllık 100-150 bin ziyaretçi geliyor. Salgın dolayısıyla insanların doğaya ilgisi arttığı için daha fazla ziyaretçi geleceğine inanıyoruz"

TUNAHAN AKGÜN - MUAMMER COŞKUN - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Kanlıbüvet Kanyonu, yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor.

Kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki Emirler Mahallesi'nde yer alan Kanlıbüvet Kanyonu, turkuaz rengindeki suyu ve eşsiz doğasıyla hayranlık uyandırıyor.

Zengin floraya sahip, kayalardan akan su ve kuş sesinin birbirine karıştığı kanyon huzurlu ortamıyla doğaseverlere etkileyici bir atmosfer sunuyor.

Son dönemlerde çevre illerden ziyaretçilerin de ilgisi ile Doğu Akdeniz'in adeta bir cazibe merkezi haline gelen kanyon, kademeli normalleşme sürecinde de konuklarını ağırlamaya hazır.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, AA muhabirine, Kanlıbüvet Kanyonu'nun Doğu Akdeniz'in parlayan turizm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Doğan, kanyonun eşsiz doğası ve doğal akvaryumu andıran buz gibi suyuyla ününün her geçen gün arttığını belirterek, "Burada yeşilin her tonu var. Çam ve meşe türünden 15 çeşit ağaç var. Her ağacın yeşillik tonu farklı. O da çok büyük bir zenginlik sunuyor." dedi.

- "Yıllık 100-150 bin ziyaretçi geliyor"

Kanlıbüvet Kanyonu'na son zamanlarda ilginin arttığına dikkati çeken Doğan, şunları kaydetti:

"Genellikle çevre illerden geliyorlar. Yurt dışından gelenler de varmış. Birçok yerden ziyaretçi alıyor. İlçemizin nüfusu kışın 35 bin, yazın 150 bini buluyor. Yayla turizmi de Andırın'da çok yaygın. Kanyona yıllık 100-150 bin ziyaretçi geliyor. Salgın dolayısıyla insanların doğaya ilgisi arttığı için daha fazla ziyaretçi geleceğine inanıyoruz ve bekliyoruz. Biz de bunun alt yapısını hazırlamaya çalışıyoruz. Bir süre önce bir göl keşfetmiştik. Ziyaretçilerimiz orayı da ziyaret edebilir. İlçemizin vadileri, şelaleleri ve ormanları var. İnsanlar buraları da gezebilirler. Şehrin stresini burada atabilirler. Doğa ve kültür turizmini sevenleri ilçemize bekliyoruz."

Ziyaretçilerden avukat Abdulsamet Bolat, Kanlıbüvet Kanyonu'nun çok güzel olduğunu belirtti.

Arkadaşlarıyla kamp yaparak doğanın tadını çıkardıklarını anlatan Bolat, "4 arkadaş kamp yaptık, çok güzel bir deneyim oldu bizim için. Doğanın tüm renklerini bulabileceğimiz bir yer. Hiçbir şekilde kirlenmemiş, doğal kalmış bir yer. Stres atmak için çok güzel bir ortam. Çok beğendik, herkese de tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Cihan Tolukeser ise kanyonun eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Tolukeser, "Arkadaşlarımla burayı sosyal medyadan, fotoğraflardan gördük. Açıkçası bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Suyun güzelliğini görünce büyülendik, çok hoşumuza gitti." ifadelerini kullandı.

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