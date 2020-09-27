YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Doğa harikası Sineber Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Doğa harikası Sineber Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 27.09.2020 14:09 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Kaval bölgesinde bulunan doğa harikası Sineber Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor.Konuyla ilgili bilgi veren Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) Üyesi Naci Ertunç, Hakkari bölgesinin olağan üstü güzelliklere sahip bir coğrafya olduğunu belirterek, “Müjdelerin en büyüğü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Cilo ve Sat bölgesinin büyük bir kısmını ‘milli park’ ilan ederek Hakkari’nin ne kadar muhteşem bir yer olduğunu tescillemiş oldu.

Hakkari’nin Kaval bölgesinde bulunan doğa harikası Sineber Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor.
Konuyla ilgili bilgi veren Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) Üyesi Naci Ertunç, Hakkari bölgesinin olağan üstü güzelliklere sahip bir coğrafya olduğunu belirterek, “Müjdelerin en büyüğü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Cilo ve Sat bölgesinin büyük bir kısmını ‘milli park’ ilan ederek Hakkari’nin ne kadar muhteşem bir yer olduğunu tescillemiş oldu. Bölgede sağlanan huzur ortamıyla birlikte dağcılık, yamaç paraşütü, dağ bisiklet turları, doğa yürüyüş turları, rafting ve diğer su sporlarının yapıldığını yerli ve yabancı turistlere tanıtmamız lazım. Valimiz İdris Akbıyık, üniversitemiz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle yakın zamanda Hakkari’yi bu doğa güzellikleriyle tüm dünyaya tanıtma fırsatı bulacağız inşallah” dedi.
CİSAD Üyesi Ertunç, Kaval köyünün doğa harikası bir yer olduğunu da dile getirerek, “Doğa sporları turizminin gerçek adresi Kaval bölgesidir. Buradaki Sineber S¸elalesi harika görüntüsü ve manzarasıyla bütün spor ve doğaseveri bekliyor” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmedilerİstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldıYüksekova’da birçok ev sular altında kaldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bağlar’a çifte müjde
Bağlar’a çifte müjde
Hamido’nun karısı vefat etti
Hamido’nun karısı vefat etti
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan iki kişiye para cezası kesildi
Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan iki kişiye para cezası kesildi
Cizre OSB’deki fabrika için ilk kazma vuruldu
Cizre OSB’deki fabrika için ilk kazma vuruldu
TSK, yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor
TSK, yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor

Hakkari Namaz Vakitleri 27 Eylül Pazar

İmsak
04:30
Sabah
05:50
Öğle
12:01
İkindi
15:23
Akşam
18:02
Yatsı
19:17

Hakkari Nöbetçi Eczaneler27 Eylül Pazar

Umut Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Bartın Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Hakkari Golazüryana ilk kazma vuruldu
Hakkari Golazüryana ilk kazma vuruldu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kontrolden çıkan tır Zap Suyuna uçtu
Kontrolden çıkan tır Zap Suyuna uçtu
Yüksekova’da korona virüse karşı ‘tedbirli olalım’ afişleri asıldı
Yüksekova’da korona virüse karşı ‘tedbirli olalım’ afişleri asıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.